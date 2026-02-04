惠特告贏了！三安設備款仲裁定案追回近15億

▲惠特晚間重訊，三安設備款將追回近15億元，有望挹注公司。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 惠特4日晚間召開重訊記者會指出，與中國三安集團旗下公司爆發設備款爭議，仲裁結果出爐。中國國際經濟貿易仲裁委員會已要求湖北三安光電、泉州三安半導體支付設備價款、利息與補償等費用；若扣除惠特需負擔的逾期交貨違約金及部分律師費後，兩家公司合計仍須付惠特約新台幣14.91億元。

惠特說明，本案可追溯至2021年1月至9月間，當時公司分別與湖北三安、泉州三安簽訂設備買賣合約，並依約完成交貨與驗收程序。不過後續對方未依合約支付部分價金，且另有延後出貨指示，導致惠特承受相關損失。為釐清權利義務，惠特在2024年初向中國國際經濟貿易仲裁委員會提出仲裁申請，近日收到編號為「2026中國貿仲京裁字第263號、264號」的裁決書。

依裁決內容，湖北三安與泉州三安除須支付已交付、以及尚未出貨設備的相關價款與利息損失外，仲裁也認定對方需負擔全數律師費與仲裁費。惠特進一步指出，在將公司需承擔的部分逾期交貨違約金與律師費扣抵後，湖北三安應付約新台幣4.56億元，泉州三安應付約新台幣10.35億元，合計近15億元。

至於後續款項如何落實到位，惠特表示將委請律師依程序辦理後續法律作業，以維護公司權益；若有新的進展，將依規定適時對外公告說明。

