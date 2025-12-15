惠譽上修台灣經濟成長至6.1%

各機構對於明年經濟成長展望陸續出爐，國際信評機構惠譽昨（15）日最新預測，台灣今年國內生產毛額（GDP）成長將保持穩健，大幅上修今年經濟成長率至6.1%，但明年將回落至2.5%；國泰台大團隊昨日也上修今年GDP成長至7.4%，優於主計總處預期，但明年也將回落至3%。

惠譽評級對2026年大中華區信用前景展望為惡化，反映惠譽認為中國大陸2026年GDP增速將自今年4.8%放緩至4.1%；台灣、香港和澳門的經濟成長將放緩但仍保持穩健。台灣正受益於半導體出口的強勢利多局面，應能延續至2026年部分時間，預測2026年台灣經濟增速將自今年強勁的6.1%回落至2.5%，較早前預期的2.7%下修。

地緣政治方面，惠譽預期，兩岸目前高度緊張局勢，包括複雜互動動態與頻繁軍演或將延續。美國川普政府對台灣政策不確定性猶存。儘管如此，惠譽認為兩岸關係緊張局勢不會破壞台灣經濟與政治穩定。

國泰台大團隊昨日於「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會指出，隨著AI投資熱潮推升出口表現，台灣今年下半年經濟成長率約8%以上，全年GDP成長約7.4%，明年隨AI投資趨勢與對美出口增強，GDP成長率維持在3%。

