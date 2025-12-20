惡人的遺言！張文死前狂吼「這1句」 目擊者嚇爆：根本說不出話

社會中心／李紹宏報導

27歲男子張文犯下人神共憤的台北隨機殺人案，包括嫌犯在內4人死亡、11人受傷，如今張文的正面照也曝光。有民眾回憶，當時在誠品南西想買手機殼，突然一陣暴動，一堆人看到張文便四處逃竄，但張文卻異常鎮定，對著群眾大吼「上去！通通上去」，而這句話最後也成為惡人的遺言。

張文犯下連續殺人案後，墜樓輕生。（圖／資料照）

與張文在手扶梯對視！目擊者曝生死一瞬間

這名民眾在社群媒體Threads上發文，當時下班後想去誠品南西幫媽媽買手機殼，結果突然遇到大批群眾驚叫奔逃。因此，她也在混亂中隨人流衝上手扶梯，隨即發現手持超長利刃的張文緊隨其後。

廣告 廣告

雙方在狹窄的手扶梯上僅一步之遙，害她嚇得大腦一片空白，甚至一度懷疑是在角色扮演嗎？與張文四目相接的瞬間，死亡威脅迫在眉睫。

張文鎮定持長刀 大吼「上去！通通上去」

民眾指出，手扶梯前段擠滿驚慌人群，因此無處可逃，張文則在後方不斷揮舞長刀，並朝人群狂吼「上去！通通上去」；所幸張文沒有把她設為獵殺目標，「我不知道他為何沒有砍我，但我很慶幸我叫不出來」。

後來，這名民眾還用英文朝向外國觀光客大喊快逃，並一起和服飾店店員躲進更衣室，幸好最後安然躲過一劫。

最後，兇手張文疑似畏罪，從百貨6樓墜樓輕生，而他對恐慌民眾怒吼的這段話，也成為他最後遺言。警方將全力追查張文的犯案動機和相關蛛絲馬跡。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

張文早有預謀！平板竟藏「謀殺計畫」 犯案時間、地點都吻合

「這顏色」火龍果能護心臟、有效控血糖！營養師揭3類人適合吃

「無加糖優酪乳」每份卻含15克糖 他酸詐騙鬼島！網揭真相打臉

聖誕交換禮物抽到「最大一箱」！她打開後心涼了 眾笑翻：至少很實用

