惡作劇過頭！自助餐煎台 遭少年丟「洗衣球」

台北市一間自助餐店遭到四名少年惡意丟洗衣球進煎台，導致煎台冒出白煙，險些引發火災。這些少年在附近的娃娃機店夾到洗衣球後，竟兩度將其丟入營業中的煎台，造成食安疑慮與營業損失。店家蘇老闆表示，若客人因此誤食或發生火災，後果不堪設想，已至派出所備案，但警方表示因未造成實質傷害，僅能提供法律諮詢，建議向衛生局通報。此事件凸顯青少年惡作劇行為可能帶來的嚴重公共安全風險。

黑衣少年趁著店員不注意，為了好玩，把洗衣球丟在煎台上（圖／當事自助餐店家提供）

事件發生在台北市信義區，監視器畫面顯示，一名身穿黑衣的男子靠近自助餐店的煎台，在朋友嬉笑的注視下，趁員工不注意時將物品丟入煎台中，隨即逃離現場，其他同夥則在一旁嬉鬧。煎台隨後開始冒煙，情況變得嚴重。

自助餐店蘇老闆表示，這群少年竟在短短十分鐘內連續丟了兩次洗衣球進煎台。第一次有員工及時清理，但不清楚是什麼東西；第二次則是路過客人發現煎台冒煙才通知店家處理。蘇老闆擔憂地指出，若顧客誤食或釀成火災，將是非常危險的事情。

針對此事，警方到場確認後表示，因未造成人員受傷或火警事故，無法立案受理。蘇老闆對此感到不滿，他強調如果等到真的出事才處理，未免太遲了。警方建議店家可向衛生局通報，依廢棄物清理法檢舉，並已彙整相關資料，通知相關單位對這些少年進行輔導告誡。

儘管這些少年可能只是把夾到的洗衣球當玩具，覺得好玩而笑得開心，但對自助餐店來說卻是一場災難。店家不僅要花錢花時間找人清理煎台，還要承擔潛在的食安風險，實在笑不出來。目前店家已決定先備案但不提告。

【危險動作，請勿模仿】

