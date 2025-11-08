惡作劇! 年輕人朝煎台亂丟洗衣球 業者憂恐釀食安危機

社會中心／洪巧璇、談駿豪 台北報導

年輕人惡作劇，竟把無聊當有趣。台北市信義區一間自助餐店的煎台，突然竄出白煙，老闆調監視器看才發現，原來是一群年輕人在隔壁娃娃機店，夾到一盒洗衣球後，因為好玩，就亂丟在煎台上，業者擔心，如果有客人把東西吃下肚，造成食安問題，誰來負責？

中午用餐時間，自助餐店正忙碌，但卻有一名少年站在店門口前，趁店員不注意，把洗衣球丟到煎台上，隨後這群年輕人還刻意經過，對自己的惡作劇，洋洋得意。鬧劇還沒結束，過沒幾分鐘，他們又食髓知味，再度搗亂，但這次不只朝煎台丟，就連騎車路過的民眾、走在騎樓的路人，也被他們亂丟洗衣球。員警vs.自助餐店業者：「他們丟異物到我們煎台上面，導致有冒煙，你應該有看到殘留物那個洗衣球。洗衣球喔？就是怕有客人吃到。」自助餐店老闆：「好像是洗衣球疑似啦，丟到我們的煎台上，丟完之後在旁邊觀察在那邊嬉鬧，丟完一次之後，過了差不多10分鐘左右吧，又丟第二次就有冒煙，我們就趕快出來處理把火關掉，不然怕危險。」

廣告 廣告





惡作劇！年輕人朝自助餐煎台、路人亂丟洗衣球 業者怒批：恐釀食安危機

惡作劇！年輕人朝自助餐煎台、路人亂丟洗衣球 業者怒批：恐釀食安危機（圖／民視新聞）

台北市信義區松山路的這間自助餐店，7號中午，有民眾告知業者，煎台冒煙，老闆覺得奇怪，調監視器來看，才發現是被惡作劇。民視記者洪巧璇：「受害的自助餐店旁邊就是夾娃娃機台，當時一群年輕人就是在這個機台裡面，夾到了洗衣球，於是就把洗衣球丟進煎台裡面。」自助餐店老闆：「其一啦食物有中毒的情形，這種事情發生的話那很危險，如果冒煙沒有辦法我沒有及時發現，如果發生火災呢影響更大。」









惡作劇！年輕人朝自助餐煎台、路人亂丟洗衣球 業者怒批：恐釀食安危機

惡作劇！年輕人朝自助餐煎台、路人亂丟洗衣球 業者怒批：恐釀食安危機（圖／民視新聞）

這群年輕人把無聊當有趣，老闆會這麼氣，不是沒有原因，萬一造成食安問題，誰來負責？





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：惡作劇！年輕人朝自助餐煎台、路人亂丟洗衣球 業者怒批：恐釀食安危機

更多民視新聞報導

北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議

牛排生到懷疑人生！台中情侶IKEA用餐驚魂記：半夜上吐下瀉

最新／吵架竟持「30公分」水果刀捅人 台中大里男左腹穿刺傷、臟器外露

