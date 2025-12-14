社會中心／綜合報導

新北市八里區，出現一名男子邊開車，邊拿出水彈槍，沿街開窗朝路人射擊，一旁副駕駛座的女子，非但沒有阻止，甚至不停起鬨，還把惡搞影片紀錄po網，挨酸犯罪還留證據，網友同時呼籲警方抓人，短短一天警方火速逮人，以公共危險罪依法送辦。

水彈槍連發，直接朝窗外馬路射擊，駕駛一手開車一手拿水槍，沿街朝路人發射水彈。發現路人在看，一度還愣了一下，一旁副駕駛座的女子，透過手機紀錄惡搞瞬間，更不忘提醒駕駛，要記得填充水彈。網友對於兩人把影片po網的行為，大酸犯罪了還幫自己保留證據，質疑駕駛是不是沒繫安全帶，擔心萬一亂射，射到眼睛怎麼辦，詢問警察可以請他們到案說明嗎。非本案律師李育昇表示「開車時對外噴射水槍，極容易影響到附近的騎士或行人，導致民眾受到驚嚇，甚至發生交通危險，如果情節嚴重，還會涉犯刑法的，妨害公眾交通往來安全罪，以及恐嚇危害安全罪，合併要處五年以下的有期徒刑，拘役或一萬五千元以下罰金。」

影片中男子和女性友人嬉鬧 網友喊話警察叔叔應將駕駛傳喚到案（圖／奇脆物語threads.meme.story）

根據了解，一般而言，水彈槍的水彈，成份為吸水樹脂，泡水膨脹成凝膠球，撞擊破碎後會成細小碎末，有效射程約25公尺，看似不具殺傷力，但男子涉嫌沿著新北市八里區街道掃射，恐怕觸犯公共危險、以及恐嚇危害安全，外加違反社維法，甚至危險駕駛。八里所副所長吳慶昌表示「本案疑似涉嫌公共危險罪，違反社會秩序維護法第65條第3款，無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者。」

惡作劇! 駕駛開車「持水彈槍」掃射嬉鬧恐觸法 警火速逮人

影片上傳短短一天 警方火速逮捕２４歲蔡姓男子到案（圖／奇脆物語threads.meme.story）

網友呼籲警察抓人的聲音，警方也聽到了，不到一天，火速逮捕24歲的蔡姓男子到案，同時查扣水彈槍一把，同行女性友人，把嬉鬧影片高調PO網，果然成了犯案鐵證，駕駛這下進了警局，恐怕笑不出來。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

