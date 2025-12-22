惡保母二審宣判日出爐！劉彩萱淚眼鞠躬：會盡力賠償 剴剴戰士：你剛在睡覺
1歲10個月大男童剴剴，在2023年聖誕夜凌晨慘遭惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死，一審重判無期徒刑、18年。二審今天進行最終辯論，檢方要求重判劉若琳，辯方則痛批審判不公要求撤銷發回重審。劉彩萱在庭訊時一度閉眼，尾聲則淚眼鞠躬道歉，強調「會盡力賠償家屬」，剴剴戰士火大質疑「放屁！你剛在睡覺」。審判長廖建瑜庭末諭知，全案定明（2025）年1/27上午9點半宣判。
劉彩萱一審重判無期刑、劉若琳18年，檢方針對劉若琳部分上訴求判更重，也建議法院維持劉彩萱的刑度。
檢：相驗20幾年沒看過這麼慘的
檢察官今天論告時指出，根據法醫研究所鑑定報告，剴剴是綑綁、營養不良、長期罰站和外傷導致低血容性休克死亡，劉彩萱有保母技術證、劉若琳則是高職幼保科畢業的，兩人都擁有專業保母資格，分工共同照顧剴剴。
兩人卻在托育剴剴的115天裡，用綁縛他的手腳、塞衣櫃等方式極盡凌虐，劉若琳還說「好爽，有冷氣吹」，甚至出言「看起來很爽、爽睡。而劉若琳曾說看到姊姊把剴剴綁在浴室桶子裡，她還幫剴剴鬆綁「陪他睡覺」，但比對對話紀錄，劉若琳卻是說「她沒機會了」，劉彩萱說「白癡、不要理她」，劉若琳還回嗆「裝死」，顯示劉若琳根本在說謊。
檢方加碼指稱，剴剴到劉家6天後，劉若琳就在他的脖子上留下長長的血刮痕，劉彩萱擔心兒盟社工上門，劉若琳還教她「讓孩子睡覺」規避調查。檢方說，劉彩萱在劉彩萱凌虐時甚至搧風點火。不可能是過失，是故意行為。
公訴團隊之一的檢察官李允煉難受的說，相驗20幾年了，沒看過這麼慘的照片…
他也強調，律師一直攻擊媒體報導「充滿偏見」，砲轟一審國民法官不公平審判，但他認為，本案曝光是去（2024）年3月由議員曝光，當時檢察官已經守密偵辦3個多月了，沒有偵查不公開問題，且一審在審判過程非常中立。
委任律師：無法佐證傷都是劉彩萱造成
但劉彩萱的辯護人謝孟羽卻認為，本案是「長期不良互動下惡性循環的失控」，劉彩萱和剴剴互動不良才虐童。
他認為，沒證據證明剴剴的傷勢都是劉彩萱造成的，而且本案也忽略了交接童可能有創傷症候群及分離焦慮。他強調，劉彩萱有具體的照顧剴剴，為了他會自撞還去買拳擊手套、幫剴剴冰敷及帶去宮廟收驚，案發前一天還餵牛奶和餵藥，劉彩萱已經在能力所及範圍照顧剴剴。
劉彩萱委任律師黃任顯則放炮痛斥國民法官，他主張「本案是程序正義的試煉，國民法官制度的第一堂期末考。」他說，這是一場程序被侵蝕、被操弄的判決，「如果我和我的家人站在被告席，我會接受這樣的一審程序嗎？」他強調本案被輿論圍堵，應該要撤銷發回北院更審，而在場旁聽民眾聽不下去，大罵「在威脅法官嗎？」
他強調，檢方當初把起訴書包裝成新聞稿「完全公開」，媒體大量放送，事後法院裁定第二版起訴書，檢方才修改內容，但這是「大街上罵人、小巷裡道歉。」而且坊間「惡魔保母」、「串證」質疑不斷，開庭時法院外曾有上千人高喊「唯一死刑」，這就是施壓法院。他認為「媒體報導造成社會對劉彩萱的高度敵意，比當年的鄭捷案還嚴重。」
他還說，當時辯護人要聲請調查證據，證明剴剴交付劉彩萱之前可能有健康警訊，而且剴剴也可能因為其他原因死亡，但一審合議庭卻不裁准調查，導致事實真相受到掩蓋。他嗆聲，當時聲請35個罪責證據只准了5個，聲請23個量刑證據只准了2個，「律師形同在拳擊場被綁住雙手」。
劉若琳的律師陳奕廷主張，劉若琳非共同照顧者，她只是不夠勇敢，但不能算是不作為犯，劉若琳充其量只是在劉彩萱偶爾要外出時，幫忙照看一下小孩，劉彩萱回來時就歸還照顧，根本沒有和劉彩萱共同照顧的問題，她或許「做得不夠，但不能扣上刑責」。
阿嬤律師轟：劉彩萱都在盤算刑責
剴剴阿嬤委任律師痛批，劉彩萱在一審庭訊尾聲才聲稱認罪，但其供詞避重就輕，顯然只會盤算刑責，「以管教合理化虐待，最後還要卸責給剴剴。」律師說，阿嬤不想和解，因為根本無法原諒她，「剴剴小小身軀充斥新舊傷、還有精神憂鬱、飢餓寒冷、身心恐懼，連一個大人都受不了，何況是小孩子。劉彩萱真的非常殘忍，根本沒看到太多她的反省。」
律師說，當羈押中的劉彩萱姊妹解除禁見時，可能刻意安排接見來製造上訴機會，連本案鑑定醫師、擁有31年資歷的台大兒少醫師呂立都指本案為「教科書等級的凌虐」，劉家外傭Mira更指劉家姊妹「做不是人做的事情。」
律師抨擊，劉彩萱在二審出庭時也是避重就輕，不是批評檢察官就是怪媒體輿論，也卸責給醫療專家及一審法院，事實上，本案在一審歷時一年多，原審開庭高達30次，為什麼劉彩萱的辯護律師開庭時，都沒有提問二審的這些主張，「是不能問還是不敢問？」
律師難受的轉述家屬心聲，強調剴剴歷經115天的無間煉獄，幾天前發生的北捷殺人案僅歷時一天就引發恐慌，剴剴歷經115天的折磨，家屬真的很希望惡保母能判死刑。
律師感嘆，後天就是剴剴的兩周年忌日，律師轉述著一個如果，如果剴剴沒有遇上劉彩萱，現在已經快4歲了...他該上幼稚園，應該會受到老師的疼愛，然後上國小、國中、高中和大學，他有可能會成家立業，過著一般人小確幸的生活，但剴剴的生命，卻只停留在2年前的聖誕夜...他來不及做好多他想做的事情，他沒辦法體驗人生了…律師堅定地說，司法的改變應該從這個案子開始，有些事情不能被遺忘。
合議庭最後問劉彩萱和劉若琳有沒有意見，劉若琳放棄陳述，劉彩萱則起身鞠躬，哽咽表示，「對不起，我會盡力賠償家屬」，但剴剴戰士在旁聽席怒斥「你剛剛都在睡覺。」
審判長廖建瑜，庭末諭知全案辯論終結，定明（2025）年1/27上午宣判，劉彩萱姊妹還押時低頭默然無語。
