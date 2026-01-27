惡保母二審維持原判 剴剴戰士高院外歡呼落淚：沒有死刑仍不滿意

剴剴戰士在門口歡呼拭淚。鄒保祥攝

1歲男童剴剴遭惡保母劉彩萱、劉若琳凌虐致死，手段殘忍令人髮指，去年5月一審宣判，姐姐遭重判無期徒刑，妹妹則判刑18年；檢辯雙方均提上訴，台灣高等法院27日駁回上訴，維持原判。結果出爐後，在門外等待的剴剴戰士爆出一陣歡呼，她們感謝法官、檢察官，但仍表示：「沒有死刑都不滿意。」

剴剴案二審今天上午9點30半宣判，剴剴戰士一大清早就在高院門口嚴陣以待，結果出爐後眾人爆出一陣歡呼，有人開心歡呼、有人感動拭淚，也有人相擁，她們哭著表示 :「謝謝法官、檢察官，所有為剴剴發聲的人。」

廣告 廣告

剴剴戰士開心歡呼。鄒保祥攝

「宣判結果出來後，大家都在旁邊哭了，覺得終於不會被清算，我們很害怕被清算，這幾個月都很糾結，撐到現在真的很不容易。」剴剴戰士代表哽咽表示。

針對二審結果，剴剴戰士代表表示，沒有死刑她們都不滿意，但目前的法制就是這樣，她們已經很感謝法官了。對於妹妹劉若琳，她表示，「她（劉若琳）應該跟劉彩萱一樣無期徒刑，但目前就沒辦法看到這樣，維持原判就已經好了。」

剴剴戰士感動相擁。鄒保祥攝



回到原文

更多鏡報報導

快訊／以虐取樂害死1歲半剴剴 惡保母姊妹二審維持無期徒刑、18年

遭斷言「快死了」氣炸動手！《艋舺》刺青師曝衝突始末 慶幸轉院救命：否則後果難料

國訓中心教練「手插女友喉嚨」害咳血 被害人身分曝...歌唱生涯毀

豪門飯碗難端！金馬影后為嫁印尼富商息影 婚後才知「我是小妾」