惡保母冷血LINE對話曝光 高院揭剴剴生前歷經的人間地獄

高院審判中，揭露劉彩萱當時冷血的LINE對話。（資料照，鏡報李智為）

高等法院今（27日）宣判惡保母虐童案，揭露未滿2歲的幼童剴剴人生最後3個月的慘況。剴剴被困在原本應提供安全照護的保母劉彩萱、劉若琳姊妹家中，在飢餓、寒冷、綑綁、毆打與恐嚇中度過。當他被反綁四肢、遮住雙眼、身體凹折躺在地上時，保母姊妹竟仍在LINE上冷血取樂；剴剴受傷流血，劉彩萱竟稱「夭壽喔這麼嚴重」，還在剴剴哭喊求救時嗆：「沒人可救你，哭沒用」還說「看了就很想一巴掌轟給他死」「哪天不欠揍」，剴剴在被綑綁後翻倒、流鼻血，劉氏姊妹竟也不以為意。

依據二審判決書對2023年10月1日拍攝的一張剴剴生前照片文字描述：「頭戴水果網套、戴口罩，雙手綑綁於身後，身體坐於兒童餐椅，頭部右側歪斜靠在扶手。」這影像清楚呈現剴剴在毫無反抗能力下，長時間遭限制自由、身體受制的狀態，與被告姊妹在訊息中所描述的綑綁、罰坐、剝奪睡眠等凌虐手段相互印證。

高等法院二審今日就剴剴遭凌虐致死案宣判，駁回劉彩萱、劉若琳姊妹及檢察官上訴，維持一審判決。法院認定，劉彩萱犯成年人共同故意對兒童施以妨害自由凌虐致死罪，判處無期徒刑、褫奪公權終身；劉若琳則判處有期徒刑18年。合議庭直指，兩人犯行並非一時失控，而是「以大欺小、恃強凌弱、以虐取樂。」

本案由審判長廖建瑜、陪席法官黃怡菁、受命法官文家倩組成合議庭。判決理由中，合議庭逐一檢視對話紀錄、影像、證人證詞等證據與鑑定意見，完整還原剴剴受虐歷程，並在量刑上明確以《兒童權利公約》所揭示的「兒童最佳利益」為核心價值，清楚說明為何本案已達法律中最嚴厲刑責評價程度。判決論理縝密、證據評價嚴謹。

判決書記錄的劉氏姊妹LINE與MESSAGE對話，完整還原她們如何在2023年9月至12月間、剴剴人生最後3個月，長期、密集地對剴剴施加非人道對待，並在彼此對話中交換虐待過程、取樂，甚至研究如何規避社工與外界監督。劉彩萱形容剴剴「看到我很像小媳婦一樣」、「裝可憐給人看的，所以會顧人怨、不會討喜」，還直言「被我打一下重重的，到剛剛手還紅著，五手印」。

2023年9月7日凌晨，劉彩萱傳送剴剴頸部遭劃傷、血跡斑斑的照片，語氣卻不是自責或驚慌，而是「夭壽喔這麼嚴重」、「嚇死寶寶了」，隨即與妹妹討論如何應付即將到來的社工訪視。劉若琳冷靜建議：「星期五都不要讓他睡，小孩在睡覺社工都不會把他叫醒」，熟練地把制度漏洞當作掩護虐童的工具。

9月中旬，劉彩萱陸續傳送剴剴遭綑綁、橫躺、坐在地上的照片，描述剴剴「被綁著躺不舒服」、「一直撞頭」。9月17日凌晨，她再傳送剴剴手腳遭反綁、頭部被毛巾遮蔽、身體凹成詭異姿勢的照片，劉若琳不僅未制止，反而回覆「好爽有冷氣吹」，將幼小生命所承受的痛苦視為笑談。

9月底，剴剴被綁在椅凳上、口罩遮臉，劉彩萱在洗澡時冷眼旁觀剴剴不斷哭喊求救，還向妹妹回報：「他故意時不時的大叫試探有沒有人進去救他，結果叫了幾次都沒有人出現救他。」

10月初，劉氏姊妹的虐待行為更加變態。劉彩萱將剴剴層層包裹、緊緊綑綁，如同木乃伊般固定，拍照後傳訊炫耀「很爽吧」，並表示等自己洗完澡要「再去看變啥樣」。劉若琳回應「看起來還不錯」、「睡得很爽」，兩人對幼童的痛苦完全無感。

11月起，剴剴的哭聲在對話中只剩下「欠揍」、「白癡」、「裝死」。劉彩萱、劉若琳彼此抱怨孩子「反了」、「有力」，討論綑綁後翻倒、流鼻血等狀況，語氣中不把剴剴當人看。當劉若琳回報剴剴「大哭」，劉彩萱竟回：「不要理他啦」，徹底抹煞孩子最後的求救訊號。

12月，暴力已成日常。劉彩萱多次提到「剛剛才被我揍完」、「哪天不欠揍」，甚至直言「看了就很想一巴掌轟給他死」。12月9日中午，她在訊息中說出令人不寒而慄的一句話：「不然我怕我又失手打暈他了」，而她給出的理由，只有一句：「看他不順眼呀。」

高院合議庭認定，全案證據已清楚明確，劉氏姊妹對剴剴的凌虐是在權力支配下反覆進行，並彼此呼應、強化，完全將幼童視為宣洩情緒與取樂的工具。剴剴在生命最後3個月裡，於飢餓、寒冷、綑綁、毆打與恐懼中度過，最終因低血容性休克喪命，剴剴生前所受身心痛苦，遠超一般成年人所能承受。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

