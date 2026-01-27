惡保母冷血LINE對話曝光 高院揭剴剴生前歷經的人間地獄
高等法院今（27日）宣判惡保母虐童案，揭露未滿2歲的幼童剴剴人生最後3個月的慘況。剴剴被困在原本應提供安全照護的保母劉彩萱、劉若琳姊妹家中，在飢餓、寒冷、綑綁、毆打與恐嚇中度過。當他被反綁四肢、遮住雙眼、身體凹折躺在地上時，保母姊妹竟仍在LINE上冷血取樂；剴剴受傷流血，劉彩萱竟稱「夭壽喔這麼嚴重」，還在剴剴哭喊求救時嗆：「沒人可救你，哭沒用」還說「看了就很想一巴掌轟給他死」「哪天不欠揍」，剴剴在被綑綁後翻倒、流鼻血，劉氏姊妹竟也不以為意。
依據二審判決書對2023年10月1日拍攝的一張剴剴生前照片文字描述：「頭戴水果網套、戴口罩，雙手綑綁於身後，身體坐於兒童餐椅，頭部右側歪斜靠在扶手。」這影像清楚呈現剴剴在毫無反抗能力下，長時間遭限制自由、身體受制的狀態，與被告姊妹在訊息中所描述的綑綁、罰坐、剝奪睡眠等凌虐手段相互印證。
高等法院二審今日就剴剴遭凌虐致死案宣判，駁回劉彩萱、劉若琳姊妹及檢察官上訴，維持一審判決。法院認定，劉彩萱犯成年人共同故意對兒童施以妨害自由凌虐致死罪，判處無期徒刑、褫奪公權終身；劉若琳則判處有期徒刑18年。合議庭直指，兩人犯行並非一時失控，而是「以大欺小、恃強凌弱、以虐取樂。」
本案由審判長廖建瑜、陪席法官黃怡菁、受命法官文家倩組成合議庭。判決理由中，合議庭逐一檢視對話紀錄、影像、證人證詞等證據與鑑定意見，完整還原剴剴受虐歷程，並在量刑上明確以《兒童權利公約》所揭示的「兒童最佳利益」為核心價值，清楚說明為何本案已達法律中最嚴厲刑責評價程度。判決論理縝密、證據評價嚴謹。
判決書記錄的劉氏姊妹LINE與MESSAGE對話，完整還原她們如何在2023年9月至12月間、剴剴人生最後3個月，長期、密集地對剴剴施加非人道對待，並在彼此對話中交換虐待過程、取樂，甚至研究如何規避社工與外界監督。劉彩萱形容剴剴「看到我很像小媳婦一樣」、「裝可憐給人看的，所以會顧人怨、不會討喜」，還直言「被我打一下重重的，到剛剛手還紅著，五手印」。
2023年9月7日凌晨，劉彩萱傳送剴剴頸部遭劃傷、血跡斑斑的照片，語氣卻不是自責或驚慌，而是「夭壽喔這麼嚴重」、「嚇死寶寶了」，隨即與妹妹討論如何應付即將到來的社工訪視。劉若琳冷靜建議：「星期五都不要讓他睡，小孩在睡覺社工都不會把他叫醒」，熟練地把制度漏洞當作掩護虐童的工具。
9月中旬，劉彩萱陸續傳送剴剴遭綑綁、橫躺、坐在地上的照片，描述剴剴「被綁著躺不舒服」、「一直撞頭」。9月17日凌晨，她再傳送剴剴手腳遭反綁、頭部被毛巾遮蔽、身體凹成詭異姿勢的照片，劉若琳不僅未制止，反而回覆「好爽有冷氣吹」，將幼小生命所承受的痛苦視為笑談。
9月底，剴剴被綁在椅凳上、口罩遮臉，劉彩萱在洗澡時冷眼旁觀剴剴不斷哭喊求救，還向妹妹回報：「他故意時不時的大叫試探有沒有人進去救他，結果叫了幾次都沒有人出現救他。」
10月初，劉氏姊妹的虐待行為更加變態。劉彩萱將剴剴層層包裹、緊緊綑綁，如同木乃伊般固定，拍照後傳訊炫耀「很爽吧」，並表示等自己洗完澡要「再去看變啥樣」。劉若琳回應「看起來還不錯」、「睡得很爽」，兩人對幼童的痛苦完全無感。
11月起，剴剴的哭聲在對話中只剩下「欠揍」、「白癡」、「裝死」。劉彩萱、劉若琳彼此抱怨孩子「反了」、「有力」，討論綑綁後翻倒、流鼻血等狀況，語氣中不把剴剴當人看。當劉若琳回報剴剴「大哭」，劉彩萱竟回：「不要理他啦」，徹底抹煞孩子最後的求救訊號。
12月，暴力已成日常。劉彩萱多次提到「剛剛才被我揍完」、「哪天不欠揍」，甚至直言「看了就很想一巴掌轟給他死」。12月9日中午，她在訊息中說出令人不寒而慄的一句話：「不然我怕我又失手打暈他了」，而她給出的理由，只有一句：「看他不順眼呀。」
高院合議庭認定，全案證據已清楚明確，劉氏姊妹對剴剴的凌虐是在權力支配下反覆進行，並彼此呼應、強化，完全將幼童視為宣洩情緒與取樂的工具。剴剴在生命最後3個月裡，於飢餓、寒冷、綑綁、毆打與恐懼中度過，最終因低血容性休克喪命，剴剴生前所受身心痛苦，遠超一般成年人所能承受。
★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
更多鏡週刊報導
23.5公頃「礁溪重劃」點石成金 張勝德家族卡公辦、吃自辦手法曝光
台中高分院認定黎明幼兒園「違背誠信原則」 更五審判應拆除
新任政風高階主管上任 鄭銘謙4期勉展現廉能價值
其他人也在看
關穎曝「豪宅視角」看霍諾德爬101！ 自嘲俗辣不敢看：賈董太強了
極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101，引發全球關注。名媛關穎分享「豪宅第一排」觀看心得，表示自己超級俗辣「整個過程都不敢看」，更大讚101董事長好友賈永婕：「太強了」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 5則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 452則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 131則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 7 小時前 ・ 11則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 11 小時前 ・ 11則留言
藍白10度封殺國防預算 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]針對國民黨、民眾黨立法院黨團於今（27）日程序委員會中，第10度封殺攸關台灣自主防衛的國防特別預算條例一事，民進黨發言人韓瑩指出，媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 244則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 144則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2則留言
王子吃尾牙遭范姜酸這5字！網不買單：就事論事不行？
娛樂中心／周孟漢報導藝人范姜彥豐去（2025）年10月底親自發影片，指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），夫妻關係正式撕破臉，目前仍在離婚訴訟階段，粿粿與王子的事業也全面停擺。未料婚變風波尚未平息，王子出席經紀公司尾牙時的畫面又意外被流出，讓范姜彥豐忍不住開酸「？還要臉嗎」，掀起網友兩派論戰。民視 ・ 4 小時前 ・ 35則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 3則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 81則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 22則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 11則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 245則留言
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 10則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
霍諾德吃素「卻練出神人肌力」！醫揭「2食物」是關鍵 還能降膽固醇
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功登頂台北101，他的生活習慣也受到關注。營養醫學專家劉博仁指出，霍諾德的飲食以植物性食物為主，不禁讓外界好奇「真的足以支撐這種極限體能嗎？」其實只要掌握3個「蛋白質增肌策略」，素食者也能練出強健肌肉。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言