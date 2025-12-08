惡保母姊妹又爆虐童！反綁餐椅、懶換尿布釀紅腫 當庭辯：怕他溢奶才綁住
惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳一審分別被判無期徒刑及18年，豈料除了剴剴之外，竟還有其他受害兒童也遭到她們虐待，劉彩萱被指控將一名蔡姓幼童反綁在餐椅上，還因未勤換尿布導致另一名潘姓孩童肛門紅腫。台北地院今日下午開準備程序庭，兩姊妹在庭上否認虐待指控，劉彩萱只承認反綁涉犯妨害自由，但她辯稱，當時因蔡童剛喝完奶，怕躺下會大量溢奶，才會將他反綁在餐椅上，更強調自己每2小時換一次尿布相當勤勞，潘童肛門紅腫恐是尿布疹所致。
2023年，劉彩萱和劉若琳分別受託照顧潘童及蔡童，檢方指控，劉彩萱在照顧潘童時，竟要求年幼孩兒將雙腿張開，一腳站在椅子上，另一腳則蹲馬步立於地面上，潘童感受到痛苦和恐懼，無助的嚎啕大哭，劉彩萱還將整起畫面記錄下來，成為呈堂證供之一。
對於檢方控訴，劉彩萱均予以否認，她表示當時是潘童自己跨到椅子上學習走路，而她當時覺得孩子有探索期，加上畫面看起來蠻好玩的，才會用手機錄下，原本打算傳給家長，但後來忘了沒有傳出去。
此外，劉彩萱更被指控，2023年10月27日，當時劉若琳去醫院看病，請她幫忙照顧蔡姓幼童，但她卻將蔡童雙手反綁在餐椅上，用強硬的方式限制孩子的行動自由。
對此劉彩萱辯解，蔡童當時剛喝完奶，怕他溢奶量太大會嗆到，才會用長毛巾將蔡童的胸部、腹部綁縛在椅背上，整個過程不到10分鐘時間。
另外，潘童在劉彩萱照顧期間，肛門口嚴重紅腫，檢方質疑她沒有經常更換尿布，對此，劉彩萱的辯解是，因為潘童喝的是水解蛋白奶粉，容易有炸屎狀況，自己每2小時更換尿布已屬頻繁，其他小孩都是每3、4個小時換一次，更稱紅腫恐是尿布品牌不適用所導致的尿布疹，後來再換一個品牌用就好轉了。
而妹妹劉若琳則被指控，受託照顧蔡姓幼童時，放任另一名林姓幼童拉扯蔡童脖子上的奶嘴，造成蔡童痛苦大哭，但劉非但沒有制止，還拍攝影片紀錄，事後她辯解，當時看到覺得這是孩子的成長過程，認為有必要提醒家長「孩子已會伸手抓東西」，要小心他抓到危險物品，才會拍影片回傳，拍完後就盡快將兩名幼兒分開了。
