惡保母姊妹聯手虐死剴剴 高院二審駁回雙方上訴

劉姓保母姊妹虐死1歲男童剴剴，今（27）日上午進行二審宣判，高等法院駁回檢辯雙方上訴，維持原一審判決，劉彩萱仍維持無期徒刑、劉若琳則是18年，全案仍可再上訴。而一大早就來到高等法院外聲援的「剴剴戰士」們，聽到結果後喜極而泣，認為雖然沒辦法判死刑，但結果已經可以接受，若還有三審，會持續奮戰到底。

一聽到判決結果，剴剴戰士們響起歡呼聲，還有人喜極而泣，高喊謝謝法官，兒少守護行動團體總召張瓦力說：「終於(惡保母)可以不會被輕判了，因為我們很害怕被輕判，我們這幾個月來都很糾結。」

劉姓保母姊妹檔，虐死一歲男童剴剴，案件今（27）日二審宣判，高院駁回上訴維持原判，犯罪被害人保護協會律師曾宿明說：「(剴剴)外婆的部分，她希望透過律師這邊，跟大家說明，她很抱歉，她還是沒有辦法到場，因為她心裡還是沒有辦法放下，只希望司法能夠還給弟弟(剴剴)一個公道，把惡人繩之以法，來以慰被害人在天之靈。」

保母姊妹皆拒絕到庭聽判，持續被關押在看守所，而不少剴剴戰士，一大早就抵達高院前高喊口號，長期關注此案的，101董事長賈永婕，原先也計劃出席聽判，臨時因為開會取消，藝人郁方則在宣判後到場，藝人郁方說：「剴剴是弱勢中的最弱勢，如果我們沒有人拿出正義，幫他說話的話，這世界還有真理嗎？」

2023年1歲男童剴剴，被保母姊妹凌虐致死，二審審理時劉彩萱曾當庭道歉，表示會積極跟家屬和解賠償，劉若琳則從頭到尾沒認錯，請求減輕刑度，台灣高等法院行政庭長王屏夏說：「原審判決，也沒有違誤或不當，因此駁回檢察官以及被告二人的上訴。」保母姊妹虐死剴剴，引發社會怒火高院維持原判決，不過全案仍可上訴，剴剴戰士們也強調會奮戰到底，持續為剴剴討公道。

