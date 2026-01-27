惡保母姊妹虐死剴剴二審高院維持原判 台高檢：研議是否上訴

剴剴案宣判前，聲援剴剴民眾高舉標語，要求重判惡保母。廖瑞祥攝



惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死1歲10個月大男童剴剴，一審國民法官法庭認定2人「以虐取樂」，重判主嫌劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，檢辯上訴二審，高院今(1/27)日駁回上訴維持一審判決。對此台高檢署表示：「待收到判決後再研議是否提起上訴。」

根據檢方調查，剴剴因其祖母經濟困難，透過兒福聯盟轉介，於2023年9月1日由劉彩萱接手照顧，每日支付1000元托育費。然而，劉彩萱及其妹妹劉若琳對剴剴進行長達數月的虐待，包括強迫其裸體僅穿尿布罰站、對折塞入水桶、毆打致牙齒斷裂、綁縛限制行動，甚至每日僅提供一餐由剩菜剩飯打成的泥狀食物餵食。期間，剴剴因長期受虐及營養不良健康急劇惡化。

廣告 廣告

2023年12月23日晚間，剴剴因身體不堪負荷倒下，劉彩萱未立即送醫，僅將其置於電腦房。翌日凌晨，劉彩萱發現男童已無呼吸才送醫，但為時已晚，剴剴不幸死亡，結束僅672天的短暫生命。

案發後，劉彩萱向檢警謊稱男童因「溢奶噎死」，但檢方透過「良心外傭」Mira提供的證據，以及兩姊妹手機內大量凌虐簡訊等關鍵資料，揭露她們共同施虐的事實。台北地檢署於2024年4月依成年人凌虐兒童妨害身心發展致死、凌虐兒童妨害自由致死及傷害兒童致死等罪名起訴兩人。

去年5月13日，一審國民法官法庭認定，劉彩萱及劉若琳共犯成年人故意對兒童妨害自由並凌虐致死。法庭指出，兩人犯罪動機為「以虐取樂」，行為惡性重大，加上未與被害家屬和解等因素，判處劉彩萱最高刑度無期徒刑；劉若琳雖不認罪，但證據確鑿，被重判18年有期徒刑。

更多太報報導

台灣美國商會發布「2026商業景氣調查」 多數企業仍維持在台投資計畫

大樂透連開20天「1張對3次」 春節撒幣12億元破紀錄！加碼紅包一次看

黃珊珊推台股「千股改1股」降投資門檻 金管會發聲