惡保母姊妹虐死剴剴 傳凌虐照取樂、冷血對話曝光

男童剴剴遭虐死案，昨天（27日）二審宣判，維持一審判決以虐取樂，剴剴生前慘遭非人道凌虐，惡保母姊妹互傳欺凌照、對話記錄曝光，劉彩萱傳剴剴脖子被劃傷的照片給劉若琳，還說「嚇死寶寶了」對話曝光惡劣程度令人髮指。

男童剴剴遭虐死案，昨天（27日）二審宣判，維持一審判決，高等法院火速將判決書上網，揭露姊妹倆以五花八門方式凌虐剴剴，更傳凌虐照片嘲弄，以虐取樂，兩人毫無人性的對話也曝光，劉彩萱傳剴剴脖子被劃傷的照片給劉若琳，還說「嚇死寶寶了」，令人髮指。

惡保母劉彩萱劉若琳姊妹，虐死男童剴剴案，二審維持一審判決，姊姊無期徒刑，妹妹18年徒刑，高等法院也火速將判決書上網，公開審理狀況，判決書中揭露姊妹倆以非人道，五花八門方式凌虐剴剴，更傳凌虐照片嘲弄。

其中附件，揭露姊妹倆，毫無人性的對話，2023年9月凌晨，劉彩萱傳剴剴脖子遭劃傷的照片，並說，「夭壽喔這麼嚴重，我鼠定了，星期五人家就要來」，劉若琳則回，「這沒這麼快好，讓他睡覺」，劉彩萱又說，「我是看到衣服上的血，才發現哇嗚～這麼大一道，嚇死寶寶了。」

聲援剴剴案藝人郁方：「剴剴是弱勢中的最弱勢，如果我們沒有人拿出正義，幫他說話的話，這世界還有真理嗎。」

另外，劉彩萱又在同年10月凌晨，傳送剴剴被包裹如木乃伊的照片，說「等一下我洗好澡，再去看變什麼樣，我警告他，沒人可以救你，哭沒用」，結果劉若琳竟回，「看起來還不錯。」

還有一次，劉若琳傳訊息問說，「死小孩在幹嘛」，劉彩萱回「躺平睡覺啊，等我老公出門，再叫他起來立正站好，讓他去小房間先爽一下，不然我怕我又失手打暈他了」，被問為什麼時還回，「看他不順眼呀。」

判決書內容也揭露劉彩萱、劉若琳上訴主張及辯駁、狡辯，一 一都被高院合議庭反駁，認定2人以虐待剴剴為樂，原判決並未違背論理或經驗法則。

