惡保母姊妹「殘忍對話」曝光！剴剴全身被綁 竟冷血回：好爽

惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳因長期虐待並致死年僅1歲多的男童剴剴，一審分別遭判無期徒刑及18年徒刑。檢辯雙方不服判決提起上訴，高等法院今（1月27日）宣判上訴駁回，維持原判，全案仍可再上訴。

惡保母姊妹虐死剴剴，二審駁回上訴、高院首揭殘忍對話。（圖／報系資料照）

剴剴案一審於去年5月宣判時，雖重判兩名被告，但未公開兩人對話內容。高院二審宣判後，首度在判決書中以表格方式揭露劉姓姊妹的通訊紀錄，完整呈現兩人如何以虐童為樂、互相分享凌虐過程，內容震撼社會。

判決指出，劉彩萱曾傳送剴剴被捆綁、遮臉、雙腳高舉的照片給劉若琳，對方竟回覆「好爽有冷氣吹」。另一張剴剴被包裹如木乃伊的照片，劉若琳則回「很爽吧」，冷血言語令人髮指。

此外，剴剴因哭泣、走樓梯變慢，劉彩萱竟重擊其手臂，並傳訊稱「忍不住打了一下」、「手還紅著五手印」。劉若琳不僅未制止，反而回應「可以教的還是要教」，顯示兩人對虐童行為視為理所當然。

合議庭痛批，劉彩萱在短短三個月內，將剴剴當成情緒宣洩工具，反覆以非人道方式施虐，並與劉若琳交換、評論凌虐心得，從中獲得滿足，甚至嘲弄、辱罵受害幼童。法院認定其犯罪情節重大，駁回上訴，維持一審重判。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

