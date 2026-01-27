惡保母虐童二審維持無期、18年 剴剴外婆心碎發聲：一輩子的痛

剴剴外婆律師林帥孝。鄒保祥攝

惡保母劉彩萱、劉若琳虐死1歲半男童剴剴，一審遭判無期徒刑、18年，台灣高等法院27日二審維持原判，結果揭曉後，剴剴外婆律師林帥孝表示，黑感謝法院維持原判決，至少讓我們知道，受虐的孩子是受到保護的，同時也警示外界，虐童會受到惡保母這樣無期徒刑重判。

林帥孝表示，現在的法治沒有辦法滿足人民對死刑的期待，但至少讓大家知道，受虐的孩子是有受到保護的，同時也警告正在虐童的成人們，如果他們再繼續虐待兒童，會受到被告這樣無期徒刑的重判。

廣告 廣告

同為剴剴外婆委任律師曾宿明則為家屬發聲，「她（剴剴外婆）很抱歉還是沒辦法到場，因為心裡還是沒辦法放下，只希望司法還給弟弟一個公道，把2人繩之以法，以慰被害人在天之靈。」

剴剴外婆律師曾宿明。鄒保祥攝

剴剴外婆透過律師說道，「這是她一輩子的痛，也是一輩子帶著虧欠和贖罪的心態在度日，希望這個案子的血淚教訓，能喚起社會對兒童的重視，以及制度面的重新檢討，杜絕再有無辜的孩童遭受不幸對待。」



回到原文

更多鏡報報導

惡保母二審維持原判 剴剴戰士高院外歡呼落淚：沒有死刑仍不滿意

遭斷言「快死了」氣炸動手！《艋舺》刺青師曝衝突始末 慶幸轉院救命：否則後果難料

沒給自己留後路！張文墜樓前「1關鍵動作」 北檢認證死因：自殺

41歲5寶媽李宓鬆肚皮慘遭攻擊！曬「芭比腰手術」後驚人身材 「X型」比基尼幾乎全裸