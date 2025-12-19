惡修財劃法違憲！憲法法庭復活 黃帝穎：藍白再度被打臉

即時中心／潘柏廷報導

挾帶在立法院優勢人數的藍白立委，去年（2024）12月通過《憲訴法》修法，因修法將大法官改成「法定名額」15人外，更規定同意違憲宣告人數不得低於9位，但目前大法官僅剩8人，且總統府提出2次的司法院人選又被藍白封殺，使得憲法法庭被癱瘓一年。直到今（19）日下午《憲訴法》修法才被憲法法庭宣判違憲，並應自本判決公告之日起失其效力。對此，律師黃帝穎在臉書強調，藍白憲訴法違憲再度被憲法法庭打臉

針對憲法法庭今日下午宣判《憲訴法》修法違憲失效，黃帝穎在臉書指出，藍白憲訴法違憲再度被憲法法庭打臉，而藍白應該樂見憲法法庭重啟，化解不副署後藍白不敢倒閣的政治壓力。

黃帝穎表示，憲法法庭今天宣判藍白「憲訴法」修高門檻導致憲法法庭癱瘓「違憲」，等於重啟憲法法庭，而憲法法庭判決針對憲訴法指出「立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力」。

因此，黃帝穎說明，台灣是全球民主國家唯一憲法法庭被癱瘓的國家，今天劃下歷史句點，回歸權力分立憲政常軌。

同時黃帝穎也提到，藍白不滿閣揆「不副署」違憲惡法，一下違憲移送監院彈劾閣揆、一下提出人數不夠2/3門檻的總統彈劾，一再打假球，轉移不敢倒閣的心虛。「今天憲法法庭重啟，往後違憲爭議法律回歸憲法法庭審查，不再全靠閣揆「不副署」把關民主憲政，這對不敢倒閣的藍白是解脫！」。





