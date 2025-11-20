即時中心／黃于庭、魏熙芸報導

新版《財劃法》爭議燒不停，先前分配公式出大包，導致中央超過300億發不出去；豈料，國民黨、民眾黨日前再聯手通過該法修正，明定地方一般性補助款「不得少於前1年度核列金額」。行政院今（20）日公布《財劃法》修正草案，高雄市長陳其邁表態支持，喊話國民黨不要「連3錯」，並嚴正駁斥總統賴清德、行政院長卓榮泰「借國民黨的刀砍陳其邁」之說法。

針對《財劃法》爭議，陳其邁表示，他之前拜託國民黨立委柯志恩協調，對方卻回「傅崐萁（國民黨立院黨團總召）哪是夠指揮得動」，2次還都跟隨黨團投票，投出對高雄不利的《財劃法》，「這對高雄來講情何以堪？」。若將中高污染的工業人口數列入，放大土地面積比例，對南部來說會是比較公平的修法結果。

廣告 廣告

因此，陳其邁再喊話柯志恩，這種對高雄不公平的立法，難道國民黨或柯不用扭轉嗎？他期盼，行政院版本《財劃法》送到立法院的時候，國民黨能好好把指標再看一次，不要明知錯誤還一錯再錯，「連3錯我沒辦法接受」。

接著，陳其邁說明，去年高雄計畫型補助款497億元，對重大建設來說非常重要，要是補助減少，一定會重要交通建設、水利設施。所以不要玩弄文字遊戲，不要找藉口說高雄分配金額增加200多億，卻不說台北增加400多億，計畫型補助、一般補助、統籌款不該低於前1年，行政院也說「有道理」。

快新聞／惡修財劃法還嗆聲？議員竟稱「賴卓藉國民黨的刀砍高雄」 陳其邁反擊了

高雄市長陳其邁。（圖／民視新聞）

「我真的是語重心長，過去就算了，在這之前不敢說我被騙了」，陳其邁強調，真的希望第3次修法回歸議場，至少要邀請高雄市長去說明，不要連表達意見的機會都沒有，「我很卑微啊，我是民選首長，好歹也當過5屆立委，花了高鐵票錢北上，也不讓我上去講話，哪有這種國會？跟地方財政有關，結果利害相關人不能表達意見，有這種道理嗎？」

至於國民黨議員陳麗娜昨（19）日指稱，「賴清德、卓榮泰借國民黨的刀砍陳其邁」。對此，陳其邁隨即駁斥這是謠言，國民黨有那麼笨嗎？惡搞《財劃法》又把責任推給別人，更趁機製造矛盾。

陳其邁直指，雖然議員有言論免責權，但質詢必須基於事實，「國民黨會笨到拿刀聽賴清德跟卓榮泰指揮嗎？國民黨會那麼笨嗎？難道陳議員是在指責鄭麗文（國民黨主席）或傅崐萁嗎？講那些話要符合常識」。

原文出處：快新聞／惡修財劃法還嗆聲！藍議員竟稱「賴卓借刀砍高雄」 陳其邁反擊了

更多民視新聞報導

陳其邁震怒！高雄田寮竟也見垃圾山 火速下令嚴懲：一個都跑不掉

被打臉不認？蘇巧慧嗆「從沒要求誰選到底」 黃國昌：她貴人多忘事

朝野無共識！藍白力推公投綁大選 中選會：不希望像2018年選務亂象

