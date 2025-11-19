即時中心／高睿鴻報導

國民黨團去（2024）年強勢推動《財政收支劃分法》修法，由於過程太迅速、缺乏詳細討論，不僅法案內容粗糙，後來更傳「公式出包」，導致約345億統籌分配稅款，根本分配不出去，徒增中央與地方間的矛盾。對此，民進黨團不斷呼籲，應利用今年再次修法的機會，不僅要讓前述345億更能花在刀口上、也得進一步釐清「事權分配」，不能讓地方只多拿錢、不多辦事。但綠營發言人韓瑩痛批，藍營新版修法竟仍是強迫取財、完全不顧國家。

「藍白一年內兩度硬修財劃法，對整個國家的財政運作方式影響有多大？讓我告訴你！」，韓瑩說。她指出，去年12月藍白第一次修法，就從中央直接搬走4000多億財源，結果還因為公式算錯，讓345億根本分不出去；今年11月，他們又再硬休一次，「這次更直接要求一般性補助款、計劃性補助款只能多不能少，根本強迫取財、完全不管國家！」，她憤怒地說。

韓瑩也點出外界最大的擔憂，「中央財政到底會不會被掏空？」，並馬上指出財劃法惡修的3大弊病。第一，修法粗糙、錯上加錯，始終未解決「地方多拿錢不辦事」的問題；此外，地方財政並無困窘，民進黨執政9年多期間，中央一直努力挹注地方財源。韓瑩指出，地方財政實際上是從馬英九政府時期的「負債」，如今轉負為正，已有818億盈餘。因此，現在財劃法修惡，不僅再度掏空中央財政、分配問題也沒解決，「一錯再錯、一惡又惡」。

第二，韓瑩續指，財劃法修法後，將逼迫中央爆量舉債、債務越堆越高，最終只能債留子孫。她憤怒地說：「兩次修法加起來，讓中央明年得多舉債超過5000億，已經超過《公債法》規定的舉債上限！」。以及第三，韓瑩也大聲質疑，福利、重大建設遭排擠，下一次災害誰來救？她指出，長照、生育補助、防疫、治水這些工程，都有賴中央穩定出錢；但若中央財源遭封鎖、無法調整必要支出，就會壓縮應變能力、功能被削弱。

綜上所述，韓瑩呼籲國會，不應該一意孤行、停止一惡再惡，應支持行政院提出的院版修法，更加均衡分配、合理性更高。





原文出處：快新聞／惡修財劃法釀大災難！中央財源慘遭掏空 明年恐得增債逾5000億

