惡修財劃法！卓榮泰批債留子孫 沈伯洋拋「例外狀態」：可考慮回擊

記者楊士誼／台北報導

藍白再次惡修財劃法，恐使政府無法依法編列明年度總預算。行政院長卓榮泰今（18）日在質詢時表示，若依照藍營的財劃法編預算，主計總處、財政部都不會同意，而拿給地方的4156億，到現在沒有一個地方政府可以清楚告訴他要做什麼事情。若不能劃清事權，政府將沒有調節能力。質詢的立委沈伯洋也說，此情已構成法律上的例外狀態，行政院可以考慮參考學者建議做出回擊，否則國家沒法運作。

沈伯洋問道，現在又有新的財劃惡法通過，行政院有無因應？卓榮泰表示，國民黨版的財劃法在編列上會出問題，會使明年政府總預算出現五千六百億的舉債，超過公債法15%的舉債上限，這已不是執行與否，而是有無辦法編列的問題。他指出，國民黨版財劃法完全無法解決財劃法公式錯誤、分配不均的問題，「窒礙難行，我們沒有辦法執行這樣的工作」。國民黨版的法案看能否用議事處理是可以的，行政院也保持各種可能性。

沈伯洋表示，去年政府遇到大量的刪凍預算，又有財劃法讓政府連編列預算都出問題，國民黨團版的更超過舉債上限，連編列都不行。他在民間已經看到許多學者在討論，若行政院遵守會違法，以違法方式編列預算又不能執行應該有的項目。卓榮泰回應，行政院若依照法案編列預算，主計總處跟財政部就不會同意，因為已經違反舉債上限，「所以我們編不出來」。

卓榮泰指出，退一萬步講，若違法編列出預算，但明年當中央政府被拿走大量補助款與統籌分配稅款時，國庫會縮小，許多應急性的政策無法執行，若明年還得做特別預算，政府還得持續擴大財政，「不是說不要債留子孫，為什麼一定要做這樣的工作？」而拿給地方的4156億，到現在沒有一個地方政府可以清楚告訴他要拿錢做什麼事情。

卓榮泰說，行政院只是告訴地方事權要分清楚，地方政府就跳起來吵「營養午餐不能出」、「水電費不能出」，拿了幾百億卻專注在這一兩億上面。他強調，事權一定要分清楚，中央政府明年將沒有辦法在這之下有任何中央調節能力，更不能再擴大政府債務。沈伯洋則說，這已構成法律上的「例外狀態」，去年傅崐萁說要讓政府找不到官，這也體現在許多人事案上；現在面臨的則是癱瘓財政還逼迫政府違法執行政策，更沒法編列預算做事，政府也無法像外國一樣說關門就關門，台灣更面臨外患，若是例外狀態，行政院可以考慮參考學者建議做出回擊，否則國家沒法運作。



