惡公公二度性侵媳婦！害她懷孕「冒簽兒子名」逼流產…事後竟辯：會被說閒話

彰化過去發生一起人倫悲劇，一名女子結婚後與丈夫、公公同住，但丈夫因二度入獄，女子和一對孩子的生活開銷都依賴公公，沒想到女子竟慘遭公公趁無人強制性侵，還因此懷上公公的孩子，最後在公公的陪同下前去診所流產，而且同意書還由公共冒簽丈夫名字。彰化地方法院審理後，認定公公二度利用權勢強制性交屬實，判處1年6月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書，彰化一名女子麗麗（化名）2017年與丈夫結婚後，夫妻倆和公公同住於彰化縣某住宅，但麗麗並無工作收入，再加上丈夫2018、2020年二度入監服刑，麗麗和2名孩子的生活開支全依賴公公援助。不料，公公竟在2022年2月趁家中無人時，對兒媳婦麗麗強制性侵，導致麗麗同年4月15日在婦產科診所檢查時確認懷孕5週。

公公得知此事後，隔天和麗麗再度前往婦產科診所進行人工流產手術，甚至在相關同意書的「配偶欄」及「立同意書人欄」上冒簽兒子的名字，還加註「願意負法律責任」。怎料公公此後並未停手，又在同年10月中於住處再度對性侵麗麗，但因公公下手粗暴，麗麗無法反抗也未敢呼救，直到聽見孫女敲門，公公才肯罷休，而麗麗則在10月23日才逃到朋友家暫住。

麗麗因慘遭公公二度性侵，精神狀態極不穩定，甚至曾有自殘行為，最終因精神壓力入院治療並向警方報案，全案隨之曝光，但麗麗仍不幸於2023年3月3日逝世。不料，公公竟對性侵指控全數否認，聲稱是受到麗麗拜託，他顧慮媳婦在兒子服刑期間懷孕：「在村內會被說閒話沒面子，所以我才帶她去」，還稱是因為他會阻止兒媳跟其他男人約會，才會被提告。

對此，麗麗丈夫表示，妻子曾在探監時向他透露遭自己的父親毛手毛腳、襲胸，後來他還發現妻子來探監時面容憂愁，追問之下才知對方慘遭父親性侵。麗麗丈夫更表示，剛結婚時其中並無憂鬱症，直到2022年才察覺妻子狀況不好，對方後來也告知已罹患憂鬱症，他強調根本不知道妻子曾進行人工流產，直到出庭才得知此事，此前也未授權或同意父親帶妻子進行人工流產。

另外，麗麗好友及其丈夫也出庭證稱，麗麗帶著孩子們來到夫妻倆住處暫住期間，精神狀況非常不穩定，而且還撞見麗麗有自殘行為，關心詢問之後才得知麗麗慘遭公公性侵。

對此，彰化地院審理後，認為公公言辭矛盾且不合理，而且麗麗雖然身受其害，但在經濟上只能依賴公公，在思慮家庭人倫、經濟條件、娘家未能提供援助後才未呼救，被迫公公保持一定互動，並無違常情。另外，公公一方面阻止麗麗約會，另一方面在得知兒媳懷孕時隱瞞兒子，還冒充兒子簽名讓媳婦流產，說辭顯有矛盾。

法院審酌公公罔顧倫常，為滿足自己性慾，竟利用麗麗經濟上仰賴其扶助的關係二度性侵兒媳，其中一次甚至因此致其懷孕，導致麗麗身心嚴重受創，惡性非輕，兼衡公公之前從事水泥工、目前無業、犯後否認犯行、麗麗婚姻狀況、經濟依賴公公等一切情狀，認定公公兩次利用權勢對麗麗強制性交罪名成立，判其有期徒刑1年6個月。全案仍可上訴。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



