惡劣情侶灌醉少女性侵 驗出DNA！渣男辯：異位性皮膚炎「地板沾皮屑」

新北市新莊區蔡姓男子在2023年11月間，竟慫恿自己的王姓女友，透過網路交友平台，誘騙一位未滿十八歲的少女小琪（化名）到他們家飲酒作樂。小琪喝了幾杯酒後佯裝醉倒沉睡，這對惡劣情侶檔隨即性侵失去反抗能力的少女，小琪事後報警求助，整起惡行才因此曝光。

新北市新莊區蔡姓男子在2023年11月某天凌晨，唆使王姓女友透過交友軟體，誘騙未成年少女小琪上門喝酒，小琪原以為只是單純赴約，進門後才發現蔡男也在場，三人共飲至凌晨三點多。當小琪不勝酒力、佯裝醉倒在床邊時，這對情侶檔便露出猙獰面目，兩人聯手性侵小琪得逞。完事後，兩人甚至不顧少女在旁，逕自發生了性行為，而全程裝睡的小琪將一切惡行聽得一清二楚。

雖然小琪全程閉眼裝睡，但對於身旁發生的事都知情，直到清晨5點多，她才猛地翻身坐起假裝酒醒，質問情侶檔為何自己赤裸，蔡男竟睜眼說瞎話，辯稱是小琪自己脫光，少女心知不妙，立刻聯繫男友人求救，隨後藉故脫身離開，並立即前往醫院驗傷報警。後續從小琪的私密處驗出蔡男DNA，檢方因此依對少女乘機性交罪起訴這對惡劣的情侶檔。

蔡男出庭時極力撇清死不認罪，他先是搬出「性冷感」當藉口，再以王女是雙性戀，所以他才藉由女友帳號邀約其他女子喝酒，為了激發自己的性慾。接著，他更將責任推得一乾二淨，誣指女友不甘分手，才聯合小琪挾怨報復。而面對最關鍵的DNA鐵證，他竟推稱自己患有異位性皮膚炎，家裡四處都是他的皮屑，小琪只要在他家地板坐過就會「沾染」他的皮屑，無法藉此證明他的犯行。

然而，同夥的王姓女友卻選擇坦承犯案，並供出她是被男友威脅逼迫，過去就曾多次邀約其他女性來家裡，甚至目睹男友灌醉對方後實施不軌，她聲稱有時看不下去會跑去樓下抽菸，有時則並不在場。法院根據小琪的報案驗傷紀錄，以及最關鍵的DNA物證，認定兩人罪行確鑿。一審判決兩人有罪，主嫌蔡男被判處有期徒刑4年，至於坦承犯行、態度較為配合的王姓女友，則被判刑2年，並獲緩刑4年。惡行重大的蔡男卻心有不甘，決定上訴二審企圖翻案。高等法院最終駁回上訴，維持原判。可上訴。

