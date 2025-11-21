惡劣水電工侵犯人妻！不想入監秒「滑跪」和解...還是要關

一名惡劣水電工性侵人妻，不想入監才和解，上訴求緩刑。（示意圖／Pexels）





高雄發生一起水電工性侵鄰居人妻事件，受害女子身心嚴重受創，不只案發至今無法外出工作，也和丈夫離婚，至今只能靠女兒跟前夫照顧，甚至已經達到輕度身心障礙程度，可見犯案的王姓水電工犯行重大的程度。王男一審完全不認罪，被判4年才連忙與受害女子以100萬餘元和解，二審法官改判3年6月，但王男不想入監服刑，提起上訴想要求緩刑，被最高法院駁回。

高雄一名人妻小娟（化名）請從事水電工作的王姓鄰居到家中修繕，準備付款的時候竟被王男性侵得逞，還揚言要娶小娟當他的小老婆，十分囂張。小娟事後抱著女兒崩潰痛哭，又害怕婚姻破碎不敢報警。小娟老公知道後，氣到去找王男算帳，但王男不敢出面，小娟老公怒而砸毀王男家中的天公爐。

法院認定小娟沒有理由誣陷王男，會請王男到家中修繕也是因為公婆常找王男到家中維修水電，兩家又是鄰居還算熟識。開庭審理時女兒及前夫都出庭作證，女兒表示「事發後幾天有次我自己出門要上學，王男問我說『爸爸有沒有知道什麼事』，我反問他說『我爸應該知道什麼事』」，女兒直言王男的行為很像做了心虛的事，想確認情報。

小娟前夫在法庭上也坦言，前妻當時突然提出想搬家，讓他覺得很奇怪，他也曾經遇過王男問他「家裡有沒有發生什麼事」，讓他一頭霧水，回家後在女兒幫助下才從前妻口中得知一切。小娟前夫聽完氣到直接去王男家按電鈴，但對方不肯出面，小娟前夫才砸壞對方家中天公爐洩憤。

法院一審認為王男犯後狡辯、沒有和解、賠償的意圖，再加上小娟在高雄長庚的驗傷紀錄還被備註「回憶過程中情緒激動」，王男對於小娟受創的痛苦「置若罔聞」，審理期間也沒有看到王男有反省態度，一審判決4年有期徒刑；王男在一審後連忙與小娟談和解，雙方達成和解後，二審法官改判3年6月，但王男認為自己已68歲，無法負擔入監服刑，以前也沒有前科，上訴三審請求緩刑，高雄高院認為上訴到第三審應該以「原判決違背法令」為理由，但王男的上訴理由並非判決違背法律的情事，予以駁回。

