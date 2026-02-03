惡劣清潔隊員痛毆老夫婦！正義男大生救援也被揍

高雄市楠梓區1月30日下午4時許，發生一起震驚社會的街頭暴力事件。70歲林姓老翁與64歲梁姓妻子在惠民捷道行人專用區散步時，遭55歲馬姓清潔隊員逆向騎乘電動車撞擊。

事發當時，老夫婦表示要報警處理，馬男突然情緒失控，當場揮拳毆打兩名長者，導致林姓老翁頭部流血，癱軟在地。梁姓妻子驚慌失措，聲嘶力竭大喊救命。

正巧路過的21歲簡姓男大生目擊林男滿臉鮮血，立即請女友錄影存證並報警，隨後挺身制止馬男暴行。馬男轉而攻擊簡男，脫下安全帽朝其頭部猛砸，導致簡男臉部法令紋處留下明顯疤痕，手部及膝蓋多處受傷。簡男奮力反擊，成功將馬男壓制在地，僵持約十分鐘後，警方趕抵現場。

楠梓分局楠梓所副所長徐晨剛表示，警方依傷害罪現行犯將馬男當場逮捕，警訊後移送橋頭地檢署偵辦。林姓老翁向警方痛陳，自己70歲還遭如此對待，堅持提告討回公道。

警方調查發現，馬男過去已有暴力前科。去年10月間，他曾於楠泰街因行車糾紛，手持磚塊對路人叫囂恐嚇，雖未造成傷害且雙方未提告，但已留下相關紀錄。

馬男身分曝光後，確認為高雄市環保局清潔隊員。環保局獲悉後立即回應，表示該職工行為嚴重不當，已暫停其勤務，將召開職工考核會議進行議處，強調絕不護短。

值得注意的是，馬男不甘示弱，反告林姓老翁與簡姓男大生妨害自由及傷害。警方認定簡男等人反擊行為具備正當防衛事實，將相關事證報請檢察官偵辦，三方均移送橋頭地檢署。

檢方訊問後指出，馬男對動手傷人行為未否認，考量其犯後態度，諭知馬男、林翁、簡同學均無保請回。全案目前由檢方偵辦中。

