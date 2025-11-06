惡劣至極！不明人士冒充謝侑芯家屬領遺體 遭大馬警方識破驅離

謝侑芯近期被發現在馬來西亞猝逝引起熱議。（翻攝自instagram／irisirisss900）

台灣網紅「護理女神」謝侑芯近期被發現在馬來西亞猝逝，馬來西亞歌手黃明志也捲入該起事件。現在有消息指出，谢侑芯的遺體仍在馬來西亞的醫院，等警方放行後才能認領，但卻有不明人士企圖冒充死者家屬領遺體，被當場識破後驅離。

據外媒《中國報》報導，謝侑芯在馬來西亞過世，警方也宣布轉以謀殺案的罪名來偵辦，並且將黃明志延扣6天來進行調查。據了解，謝侑芯的遺體目前仍在馬來西亞的醫院，等待警方放行才能認領。

但警方、院方指出，有不明人士冒充謝侑芯的家屬，試圖要冒領遺體，被當場識破後遭驅離。據警方所述，這位不明人士是當地人，不僅稱是謝侑芯的家屬，甚至還得到官方機構授權，不過因為說法破綻百出，且姓氏與死者不符合因此讓別人起疑，最後該名人士也被驅離現場。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

