惡劣至極！補習班淫師誘國中女、2個月侵犯51次 連生理期竟也硬上

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（記者洪承恩／綜合報導）台中一名補習班男老師利用補課機會誘騙未滿14歲的女學生交往，並多次將她帶至頂樓、地下室、廁所等隱密處所，從2024年9月至11月短短2個月內，對其猥褻與性侵共51次，連對方生理期都未放過。事後父親發現女兒遭侵，憤而報警，男師終遭法院依猥褻及妨害性自主罪判處應執行8年有期徒刑，可上訴。

圖／翻攝免費圖庫pexels

判決書指出，受害女學生於2024年6月起在該補習班就讀，同年9月開始遭男師誘騙交往。男師利用每日放學後補習時間，多次帶女學生至隱密處猥褻，並於9月26日起進一步發生性行為，前後共猥褻9次、性交42次。法官審酌男師身為教育者，明知被害人未成年仍以身犯險，雖坦承犯行卻未達成和解，依法從重量刑。

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