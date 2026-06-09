惡劣表姨丈！猥褻少女判刑7年2月定讞 竟又在二審期間對少女「伸狼爪」

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表姨丈與少女在台南市區一間夾娃娃機店相遇，他竟趁少女不注意突襲雙手按壓少女雙肩。示意圖。AI生成圖。

台南一名表姨丈被控在2023年6月藉口幫12歲少女敷面膜之際，闖入浴室猥褻少女並拍攝私密影像，一審判刑4年，二審加重判刑7年2個月，案經最高法院駁回上訴定讞。不料，表姨丈在案件二審審理期間，不知悔改，竟又兩度對少女壓肩、拍大腿性騷擾，台南地院依兩起性騷擾罪將其判刑10個月，可易科罰金，全案可上訴。

起訴書指出，該名少女因母親在高雄工作，從小住在台南市大姨婆家，與表姨丈曾同住一段時間。2023年6月間，表姨丈趁著少女在住處浴室獨自沐浴、裸體之際，竟藉口「幫忙敷面膜」，持手機闖入浴室。表姨丈利用年齡、體型上的絕對優勢，不僅徒手撫摸少女胸部、私密處，還拿出手機拍攝少女裸照。少女告訴母親，母親報警提告。

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法院審理時，表姨丈雖然對猥褻犯行坦承不諱，但對於「拍攝性影像」是否違反意願卻矢口否認，辯稱少女「沒有同意但也沒有反對」。台南高分院痛斥，表姨丈利用長輩權勢與權力不對等關係，對涉世未深的少女造成極大的心理壓抑。少女即便不敢強力抗拒，也絕非「同意」拍攝，判決撤銷一審較輕刑度，重判7年2個月，全案在2025年8月經最高法院駁回上訴後定讞。

誇張的是，案件在二審審理期間，2025年3月15日中午，表姨丈與少女在台南市區一間夾娃娃機店相遇，他竟趁少女不注意，從後方突襲雙手按壓少女雙肩；不到半個月，3月30日晚間，他竟又在住處客廳，趁少女不備，冷不防拍打少女左大腿外側。

台南地院審理這起性騷擾案件時指出，被告前案還在法院審理，竟然還敢頂風作案，顯然對少女的身體自主權毫無尊重，惡性重大。即便被告在法院審理時認罪，但審酌其犯罪頻率非低，對被害人心理造成相當壓力，最終判決兩起性騷擾罪各判6個月，應執行10個月，全案仍可上訴。

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