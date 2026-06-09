惡劣表姨丈！猥褻少女判刑7年2月定讞 竟又在二審期間對少女「伸狼爪」
台南一名表姨丈被控在2023年6月藉口幫12歲少女敷面膜之際，闖入浴室猥褻少女並拍攝私密影像，一審判刑4年，二審加重判刑7年2個月，案經最高法院駁回上訴定讞。不料，表姨丈在案件二審審理期間，不知悔改，竟又兩度對少女壓肩、拍大腿性騷擾，台南地院依兩起性騷擾罪將其判刑10個月，可易科罰金，全案可上訴。
起訴書指出，該名少女因母親在高雄工作，從小住在台南市大姨婆家，與表姨丈曾同住一段時間。2023年6月間，表姨丈趁著少女在住處浴室獨自沐浴、裸體之際，竟藉口「幫忙敷面膜」，持手機闖入浴室。表姨丈利用年齡、體型上的絕對優勢，不僅徒手撫摸少女胸部、私密處，還拿出手機拍攝少女裸照。少女告訴母親，母親報警提告。
法院審理時，表姨丈雖然對猥褻犯行坦承不諱，但對於「拍攝性影像」是否違反意願卻矢口否認，辯稱少女「沒有同意但也沒有反對」。台南高分院痛斥，表姨丈利用長輩權勢與權力不對等關係，對涉世未深的少女造成極大的心理壓抑。少女即便不敢強力抗拒，也絕非「同意」拍攝，判決撤銷一審較輕刑度，重判7年2個月，全案在2025年8月經最高法院駁回上訴後定讞。
誇張的是，案件在二審審理期間，2025年3月15日中午，表姨丈與少女在台南市區一間夾娃娃機店相遇，他竟趁少女不注意，從後方突襲雙手按壓少女雙肩；不到半個月，3月30日晚間，他竟又在住處客廳，趁少女不備，冷不防拍打少女左大腿外側。
台南地院審理這起性騷擾案件時指出，被告前案還在法院審理，竟然還敢頂風作案，顯然對少女的身體自主權毫無尊重，惡性重大。即便被告在法院審理時認罪，但審酌其犯罪頻率非低，對被害人心理造成相當壓力，最終判決兩起性騷擾罪各判6個月，應執行10個月，全案仍可上訴。
★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595
回到原文
更多鏡報報導
毒駕載10瓦斯、撞斷所長腿竟全放了！「佛系法官」陳德池背景遭起底 曾認罵「龜兒子」無罪
同一法官接連放生喪屍毒犯！ 載10桶瓦斯、撞碎所長腿都無保請回 檢方抗告強勢逆轉收押
現代陳世美！窮僑生靠「岳家擴建3樓」栽培翻身 高官金屋藏嬌10年 逼妻不離婚就斷糧
快訊／46歲8點檔男星傅子純驚傳離世 經紀公司回應曝病因：急救時已無呼吸、心跳
其他人也在看
多米多羅慘了？！她當年批評黃山料遭「進攻」：直到現在都還瑟瑟發抖
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，相關話題連日延燒；網紅陳沂透露，當年她曾發文批評黃山料的一個觀點，結果被黃山料親自發文點名回覆，「更不用說被很多刪料粉絲進攻叫我保持善良，直到現在都還瑟瑟發抖」。
拉K代價12萬！毒駕男浪子回頭 為養2幼子「主動獻車」求分期
新北市一名30多歲的丁姓男子，因在市場工作期間吸食K他命後開車，遭警方攔檢，隨後被交通事件裁決處重罰12萬元，並吊扣駕照。當他面對新北分署催繳通知，丁男未選擇逃避表示，他已洗心革面，目前有2名幼兒要養育，請求每月繳納3000元，並同意將其名下車輛交給新北分署查封，以示還款誠意。新北分署審酌丁男經濟狀況後，同意其分期繳納，並先將車輛查封，以確保能按期繳納。
徐春鶯涉共資介選求刑21.5年！200萬交保免科技監控 竟是電子腳鐐缺貨
新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，替民眾黨總統參選人柯文哲及台北市長參選人黃珊珊進行站台、造勢及宣傳活動，因涉接受中共資金介選，被新北檢依《反滲透法》、《銀行法》、《刑法》偽造文書與詐欺取財等罪起訴，具體求刑21年6月，併科2300萬元罰金，法官諭知8月11日宣判，並裁定徐春鶯200萬元交保，限制住居、出海，同時實施科技監控。但因電子腳鐐和監控手機都「缺貨」改為固定每周一、三、五上午固定向派出所報到
提醒反遭羞辱！不滿被比中指、扔菸蒂 公車司機怒告違停男
台北市1名42歲黃姓司機，8日上午駕駛公車切入停靠區時，赫然發現有部轎車違停擋道，黃男下車詢問路旁男子時，卻遭對方比中指、扔菸蒂及丟垃圾等方式挑釁，黃男不甘平白遭辱，下班後前往警局報案並提告，警方將循線通知男子到案。
詐欺7罪已入監！林姿妙愛將詐6500萬 貪污10罪再被判73年定讞
宜蘭縣專員許智信，先前以縣長林姿妙秘書名號，四處誘騙被害人投資，不法所得6500萬元，法官依7個詐欺罪判他2年6月徒刑定讞，現已入監服刑；至於10個貪污罪部分，高院更一審依公務員利用職務機會詐財罪，分別判處7年2月到7年10月不等徒刑，累計高達73年2月徒刑，全案再上訴三審，最高法院駁回其上訴，全案定讞。
與傅子純情同母子！資深女星憶暖舉 慟嘆「親生兒女也未必做得到」
出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲難以接受。資深女星鍾佳蓁也分享和傅子純相處的點滴，心痛如絞悲訴「我知道這條路任何人早或晚都得走！但不是現在啊，兒子。」
和妻子吵架後迎娶岳母！女婿曬結婚證書求祝福 警出手了
根據外媒《印度時報》報導，這起引發熱議的事件發生在坎普爾德哈特的阿克巴爾普爾（Akbarpur）。從流出的影片中可見，一對男女頸上掛著傳統花環，手中展示著一張宣稱是法庭核發的結婚證書，背景配上與「法庭婚禮」相關的浪漫歌曲。影片中兩人還透露彼此曾是「岳母與女婿」的...
為錢撕舊情／18年情散對簿公堂 文青女神遭指施壓、私吞唱酬
藝人張琳因參與《小姐不熙娣》打開知名度，近日卻捲入與前未婚夫的財務糾紛。男方在社群平台公開點名，指控她積欠200萬元遲遲未還，昔日論及婚嫁的戀人如今徹底撕破臉。演藝圈因愛情走到盡頭後，演變成財務糾紛的案例並不少見。
卵巢癌晚期轉移「嗎啡止不住痛」 醫1招助她找回抗癌勇氣
48歲陳小姐於7年前罹患卵巢癌，歷經手術及化學治療，現今癌症已至晚期並轉移至胃部，引發嚴重腹部與背部疼痛。即使使用高劑量嗎啡貼片，疼痛仍反覆發作，幾乎失去正常生活與活動能力。後續前往台北慈濟醫院就診，施作神經阻斷治療改善腫瘤疼痛，劇烈疼痛改善後，又執行內臟神經阻斷術，現在隨著疼痛改善，陳小姐的情緒與精神狀態逐漸轉為正向，重新找回抗癌的勇氣與心力。
輾斷所長腿、瓦斯毒駕全放走！法官陳德池爭議被挖 曾判「龜兒子」無罪
彰化近期發生兩起嚴重毒駕案，包括今年5月底的「毒駕瓦斯車自撞案」以及6月初「毒蟲輾斷所長雙腿案」，彰化地檢署於第一時間向法院聲請羈押，然而，彰化地院最終均裁定無保請回，引發眾議。對此，法務部長鄭銘謙也表示，施用依托咪酯毒駕所造成的死傷，「是我們無法容忍的。」而爭議兩案都由彰化地院法官陳德池裁定，如今也被起底，其過去曾判罵「龜兒子」無罪，同樣掀起爭議。
警專「刑事偵查」爆給分雙標 家長怒批黑箱：別讓歪風毀了台灣警察
台灣警察專科學校（以下簡稱警專）驚爆教學醜聞，根據《警證時報》報導，多名學生家長指控校方在「刑事偵查」學科成績處理上，一度以「無差別加分」掩蓋試題過難的失誤，在取消加分後，又放任各班教師採取標準不一的補救措施，毫無公平性，不但可能影響學生未來畢業分發排名，甚至可能導致部分學生面臨延畢危機，痛批校長與師長處理成績流程雜亂無章，是警界紀律敗壞的源頭。
詐助理費787萬、違法輸快篩求刑12年半！檢轟高金素梅：為一己之私A錢還狡辯
台北地檢署查出，無黨籍立委高金素梅涉嫌與辦公室主任張俊傑及前主任、知名麵包師陳耀訓胞兄陳智篁等人共謀詐領787萬餘元助理費，還違法進口7.4萬劑快篩，今天遭起訴求刑12年半。檢方砲轟，高金素梅擔任立委超過20年，竟為一己之私詐領787萬公帑，且違法輸入快篩，竟一概推諉不知情，顯然飾詞狡辯，由於其犯後態度不佳，因此從重求刑12年半，以昭炯戒。
信義區「連搭霸王車、吃霸王餐」全被拍！慣犯女家屬收殘局：願全額付清
新北市一名楊姓司機日前於台北市信義區載一名女子準備前往其汐止住處，怎料，就在女子準備下車時，竟稱自己忘記帶錢、沒有電子支付欲下車領錢，聲稱要去領錢後便一去不返。司機將女子坐「霸王車」的行徑PO上社群網站，沒想到，底下釣出店家指控女子不僅坐霸王車，還在微風南山吃「霸王餐」，怒批其行為根本是慣犯。事件延燒至今，店家透露，女子家屬已主動向其聯繫，除了表達歉意外，也承諾將餐費全額付清。
日人來台點1小吃狂喊「喔伊系」！他一看菜色傻眼 網曝：日本少見
台灣擁有豐富多元的特色美食，深受許多外國遊客喜愛。近日，一名網友分享，自己前往西門町一間知名麵店用餐時，發現隔壁桌兩名日本遊客邊吃邊不斷驚呼「喔伊系（おいしい，好吃）」，讓他相當好奇究竟是什麼美食如此美味。沒想到仔細一看，竟只是一盤看似普通的燙青菜，讓他忍不住直呼，「這真的是我看過對一般燙青菜最高的評價了！」
《鐵拳教育》燒進政壇！韓教育首長發聲：決定親訪第一線
韓劇《鐵拳教育》近期不僅在Netflix掀起追劇熱潮，更意外燒進南韓政壇。剛在6月地方選舉當選京畿道教育監的安敏錫，近日在社群平台發文透露自己正在追看《鐵拳教育》，甚至引用劇中經典台詞直言「學校比想像中還要混亂」，引發南韓網友熱議。
小五女童留紙條「離家出走」定位在中部！媽心碎發文：快回家
高雄市仁武區9日驚傳一起學童失蹤案件，一名就讀國小五年級的女童，清晨被父母發現留下一張寫著「離家出走」的紙條後便不知去向，校方隨後也證實女童今日並未到校上課。面對突如其來的狀況，家長心急如焚，隨即向仁武分局警方報案求助。
獨家／母淚訴特教兒遭譏「細菌」校園霸凌3年！碰過要消毒 國中校長無奈：老師不是柯南
新北市某國中今年3月傳出校園霸凌案，1名國中少女遭學長姐逼迫下跪、賞巴掌，還被鋁棒狠敲頭部，如今又有家長出面指控，自己念該校9年級的特教生兒子，在學3年來不斷遭受同學霸凌，但老師卻處理不當，缺乏同理心，導致小孩在國中會考前夕身心狀況崩潰，只能錯過考試，入院接受治療，該名學生甚至萌生成為「北捷張文」的念頭，向母親表示未來要報復霸凌自己的同學後再去自我毀滅。
偵查隊分隊長陷貪瀆風波！涉洩密臨檢勤務給電子遊戲場…遭自家人拘提
嘉義市警察局第一分局偵查隊何姓分隊長遭檢舉，跟某連鎖電子遊戲場關係密切，疑有涉嫌洩露臨檢勤務及貪瀆情事，檢調昨天（9日）發動搜索，並拘提，帶回何男在內7人到案，詳細案情仍待釐清，所屬分局強調，基於維護警察風紀，秉持勿枉勿縱，同仁如有涉案，從重議處，嚴懲不貸。
嫌犯毒駕拒檢衝撞 板橋警狂轟8槍 緝獲毒品、武士刀移送
記者蔡琇惠／新北報導 新北市板橋警分局員警昨（9）日執行巡邏勤務期間，於16時50分…
咖啡廳講話「吵到讀書」！女客收紙條要求安靜 氣炸：這不是圖書館
近年「咖啡廳辦公」、「咖啡廳讀書」蔚為風潮，越來越多人會帶著筆電、課本到咖啡廳讀書或工作。但近來一名女子在路易莎內用時，卻被一旁學生嫌棄講電話太吵，還遞給她一張便條紙「要求安靜」，讓她相當不滿，當場反擊！