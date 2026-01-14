惡劣農產行侵吞貨款! 花蓮知名鳳梨農損失近70萬元

社會中心／趙永博 花蓮報導

花蓮鳳梨農出面控訴，一位農產行老闆號稱，幫農民產銷農作物，因為農村缺工加上對方的確有專業農作知識，因此獲得大家的信任。沒想到，對方沒把貨款付出去，私吞款項後人間蒸發，害他損失6、70萬元。找當事人的前妻要錢，反而被告恐嚇，讓農民相當無奈。

被害當事人：「我錢給他了他卻沒有拿給農民，出貨出到一半的時候，農民跑過來跟我講，老闆你的人來跟我買貨，為什麼貨都已經要出完了，為什麼沒有給我錢我說蛤。」

花蓮知名第三代鳳梨農相當無奈，因為合作兩三年的農產行老闆，原本承諾幫忙收購作物，卻把款項私吞。為了保住商譽，農民只能自己補足貨款，害他損失6、70萬元。

被害當事人：「他原本風評就不太好啊，但是鄉下的年輕人少，勞力密集的工作，他也懂農產要怎麼處理跟分級，長久以來跟我，就好像有一個買手的關係。」





直到農場的人前來要錢，鳳梨農才得知款項遭私吞。（圖／民視新聞）





取得信任後，老闆卻把農民當成肥羊宰割，常進行無本生意、買空賣空。有文旦老農以2萬元訂金，給他承包30萬斤的文旦銷售，最後沒給貨款，找他要錢還被威脅。

被害當事人：「（對農民說）你放心，我會幫你把它賣掉，出完之後他人就離開了，他也沒有給農民貨款，農民跟他要求貨款，然後他說你的東西醜啦，不漂亮啦賣沒有錢啦，農民有阻止他出貨，居然拿刀威脅恐嚇，農民嚇到自己跑去山上躲起來。」

據了解，受害者多達10幾位，因為害怕，不了了之。鳳梨花農有聯絡上農產行業者的前妻，但懷疑對方假離婚、脫產。被指控的老闆則回應，涉及不實誹謗，已依法提告。





花蓮知名鳳梨農第三代也受騙，損失約60萬到70萬元。（圖／民視新聞）





被害當事人：「我就被他告了一條恐嚇，也判刑下來我被判刑20天，我們水準沒拿麼高啦，被人騙錢了，然後我們要去要錢，他說我是暴力討債，找不到他人，只有找到他老婆，他老婆說她離婚了啊。」

鳳林分局瑞穗所長潘冠宇：「任何商業活動，均應訂定契約為證，切勿以口頭承諾，而無正式契約文書，萬一有糾紛，即淪為各說各話，或導致求償無門。」

當事人只求對方把錢還清，拿回辛苦錢，也希望不要再有更多農民受害。





