惡劣醫護夫妻！隱匿女兒腸病毒 「跑班」害14童染疫… 校方啟動停課

一名感染腸病毒的嬰幼兒，腿上冒出紅疹。路透社資料照片



高雄市鼓山區某國小爆發腸病毒群聚感染，起因疑為一名女童出現症狀並就醫後，家長仍隱匿病情讓孩子返校參加期末考，導致疫情在校園擴散。高市府衛生局今（1/19）表示，截至中午為止，該校已有4個班級、14名學童就醫診斷為疑似病例，已要求校方啟動停課及線上上課措施，並持續監控疫情發展。

衛生局指出，13、14日陸續接獲校方通報，疫調顯示，高年級某班女童於1月5日出現症狀，7日就醫時已被醫師判斷疑似腸病毒，卻仍返校應考並與同學接觸，成為該班首例指標個案，同班學童自1月10日起陸續發病，疫情並擴散至其他年級。

廣告 廣告

部分家長不滿指出，女童家長本身為醫師與護理長，卻未落實「生病不上課」原則，導致同班多名學童接連染疫，加上跑班制度，形成跨班傳播；經衛生局統計至今日中午為止，已有4班出現染病案例。

校方今日再公告指出，低年級某班級上週出現2例，週日新增1例，今日再增1例，累計達4例，經校方與衛生單位評估後，決議該染疫班級明日休業式不須到校，21日至23日改為線上上課。

校方表示，若學生未出現相關症狀，且家長因照顧安排無法讓孩子在家學習，仍可到校由學校協助照顧與安排學習。目前全校已完成清潔消毒，並持續進行定期全校清消及啟用紫外線消毒燈，加強防疫。

衛生局強調，將持續監控校園疫情，督導校方落實環境消毒與通報機制，並呼籲家長配合防疫，孩子如有症狀應立即就醫並在家休養，共同守護校園健康。

更多太報報導

卸任將赴北市 同仁送藏頭詩畢業冊 高市警局長林炎田：檢警合作拚治安

車道縮減釀悲劇！高雄路竹大貨車擦撞機車 2輪下爆頭慘死

擋前瞻、卡預算 綠營指柯志恩「十年如一日傷高雄」