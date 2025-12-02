惡劣！信義區飼主遭斷水電棄養犬貓 動保處現場發現「貓屍遺骨」

信義區飼主遭斷水電棄養犬貓，動保處現場發現「貓屍遺骨」。（取自台北動保處官網）

台北動保處今（2）日表示，信義區富陽街一處住宅遭斷電多日疑似仍有動物遭棄屋內，台北市動物保護處會同警方於11月28日進入屋內，將屋內1隻犬4隻貓緊急送醫診療及安置，經獸醫師診斷動物生命跡象皆穩定，動保處將依違反動物保護法規定約談飼主到案說明。

動保處表示，信義區富陽街一處老舊公寓住戶曾在2025年6月20日遭通報疑似貓飼養不當，動保處已派員持續輔導及追蹤犬貓飼養照顧狀況，另於11月21日再次獲報該房屋內疑遭斷電，且傳出惡臭並有犬隻虛弱吠叫聲。

動保處隨即與飼主溝通，於22日說服飼主交出1隻傷貓並送醫診療，此後，飼主數度避不見面，不願再配合追蹤，故於11月28日會同警方及房東開門進屋，發現屋內已斷電多日，現場未見寵物之飲水、食物，並有大量動物糞便、貓砂未清理等環境髒亂問題，寵物並有呼吸道感染症狀。

動保處更於現場發現1紙箱內具貓屍遺骨，續依法緊急安置現場的1犬隻及4貓隻，並送往動物醫院檢傷治療，另有1貓隻於過程中逃逸，已於30日捕獲。本案因涉及動物不當飼養及貓隻死亡情事，已移送刑事偵辦調查。動保處亦啟動行政調查，並將依法處分飼主。

動保處呼籲，動物受虐案件常隱藏於家戶中不易發現，需仰賴民眾通報，以協助保護動物生命。依動物保護法規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，飼主亦應避免所飼養寵物受到傷害，違者最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬至200萬元罰金。若民眾有發現動物受傷、受困或受虐需要救援，可立即撥打24小時動物保護專線1959，動保處將立即派員處理。

