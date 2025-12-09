即時中心／高睿鴻報導

今（2025）年2月南韓推出「電子入境卡（E-Arrival Card）」，結果竟被眼尖民眾察覺，該系統竟將台灣錯誤標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然、更掀起許多台人的怒火。不僅如此，後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、嚴正要求更改，但韓方目前仍不為所動。對此，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪今（9）日強調，外交部已全面重新檢視與南韓政府的關係，並同時關注貿易逆差等問題。

針對韓國電子入境卡不當稱呼我國，劉昆豪回應，台、韓無論是在經貿、文化、觀光及人民往來等方面，一向均交流密切；但他繼續說道，雖然我方珍視台韓數十年的情誼，不過，除了我國近期公開對韓國電子入境卡，不當稱呼的問題表達關切、並要求應以最快速度改正，外交部同時也註記了兩國之間，貿易方面存在巨額逆差等情形。

外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪。（圖／翻攝自外交部YouTube）

劉昆豪直言說，上述情事均顯示，兩國關係仍有不對等之處；並強調，外交部已再次促請韓國政府，針對電子入境卡不當稱呼一事改正。他甚至提到，外交部也已全面重新檢視與韓國政府的關係，並正在研擬可行的因應方案，「深信韓方已充分理解我方訴求及立場」。

因此劉昆豪總結道，基於台韓民間長久以來的友好關係，希望韓方能改正不當稱呼我國的舉措。「展現對等誠意，以符合台韓民間交流熱絡親近的現實」，他說；另，外交部更呼籲韓國政府，應盡快與我方共同為進一步促進台韓關係而努力。

原文出處：快新聞／惡劣！南韓執意稱呼「中國台灣」 外交部震怒：將重新檢視兩國關係

