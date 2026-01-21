惡劣！印度女去按摩遭聯手性侵 還被威脅公開影片

印度一名女子指控，被男友與水療中心經理下藥性侵。（示意圖／翻攝自pixabay）





現代人工作壓力大，有時會約朋友或另一半去水療中心放鬆一下，但誰能想到原本信任的伴侶，竟然會變成惡夢的開端？在印度古爾岡發生了一起令人髮指的犯罪事件，一名29歲的女子指控，她被自己的男朋友與水療中心經理聯手下藥，在意識模糊的情況下遭到性侵。這起案件不只涉及嚴重的性暴力，嫌犯甚至還錄影威脅要將影片公開，惡劣的行徑在當地引發高度關注。

信任伴侶竟下藥侵犯

根據《The Indian Express》報導，這名來自西德里的女子向警方報案表示，她與其中一名嫌犯已經穩定交往3個月。在1月13日晚上11時左右，男友騎著摩托車到她家，說要帶她去一家水療中心，抵達時店門雖然已經關閉，但男友與早已在現場等候的經理持有鑰匙，兩人隨即帶她進入。女子聲稱，對方提供了飲料與零食給她吃，沒想到裡面疑似摻有鎮靜劑，她隨即感到一陣昏沉並失去意識。兩名男子趁機對她實施性犯罪，甚至還拍下過程，恐嚇她如果敢報警，就要把影片放到網路上讓她身敗名裂。

警方調閱監視器全力追緝

古爾岡警方在接獲報案後，於週一正式立案調查，並將兩名嫌犯列為違反印度正義法典第70條第1項性侵罪的被告。目前掌握到兩名嫌犯都來自西孟加拉邦，案發後兩人隨即潛逃，警方正全力追蹤他們的下落。為了蒐集證據，調查人員已經查扣水療中心的監視器主機，並進行法醫鑑定，同時安排受害者前往醫院進行體檢。警方強調，後續將由司法裁判官記錄受害者的詳細證詞，務必讓這兩名惡徒受到法律制裁。

地區治安堪憂

古爾岡地區的婦女安全問題早已亮起紅燈。就在去年12月，一名25歲的女子因為找不到交通工具回家，誤搭了一輛兩名陌生男子提供的麵包車，結果竟然在濃霧瀰漫的偏僻公路上，被兩人囚禁在車內性侵長達3個小時，最後還被殘忍地推下車。雖然那起案件的嫌犯已經落網，但短時間內再度發生熟人作案的性侵事件，讓當地女性感到惶恐不安。

性侵害防治

根據我國衛生福利部的資料，民眾出門在外應保護自己的安全，性侵害不是性，而是暴力；只要「沒有」經過您的同意，以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術、藥物控制或其他違反您意願的方式發生性行為，都算是性侵害，就算是兩情相悅，但有一方未滿16歲，也是性侵害。

衛生福利部保護服務司曾宣導，如何減低性侵害發生的可能，包括在家中外出時留一盞燈；回家進門前，預先準備好鑰匙；避免出入偏僻的地點；改變固定的作息時間或方式，使人不易預知你的行為而加害於你；勿讓陌生人進入家中等等。

東森新聞關心您

保護被害人隱私，避免二度傷害



若觸犯法將以刑法235條中的散布猥褻罪，非自願遭散布之成人性影像已有刑法319-3條專法、兒少性影像遭散布則有兒少性剝削防制條例第38條作為規範，提醒民眾避免違法

