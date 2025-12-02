惡劣！台北商辦驚見偷拍惡狼 手機竟藏大量「如廁、隱私部位」不雅照

台北商辦驚見偷拍惡狼。 （警方提供）

惡劣至極！台北市一處商辦大樓竟有偷拍惡狼，日前有民眾報案稱女兒遭偷拍如廁畫面，經檢查，該名偷拍者手機有拍攝女童的照片及影像，警方在確認後當場逮捕他。

中山分局說明，本分局長春路派出所11月28日18時50分許接獲110報案稱在長春路商辦大樓，有男子從女廁出來疑似偷拍，需警方到場處理。

警方到場了解係報案人稱女兒遭到林姓男子持手機拍攝如廁畫面，報案人隨即請求附近熱心民眾協助當場留住林男並撥打110報警，經檢視林男手機內影像，發現其拍攝女童之照片及影像，且包含如廁隱私部位。

廣告 廣告

警方在確認後當場逮捕林男，後續依涉犯刑法妨害性隱私、兒少性剝削等罪移送臺北地檢署偵辦及聲請羈押，案經台北地方法院審理裁定羈押在案。中山分局呼籲，民眾遇有偷拍應保持冷靜，隨即大聲呼救及請求協助，並立即通報警方到場處理。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

南萬華教父過世！義子告別式當日砍斷宿敵「黑狗」腳筋 冷眼看他哀號等警到場

蕭美琴談公職生涯心路歷程！ 曝「這時間點」決定返台：非常榮幸能參與其中

美軍何種情境下派兵協防台灣？ 蕭美琴曝關鍵：盡一切努力防「假設性情境」發生