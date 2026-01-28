即時中心／林耿郁報導

近年宜蘭出現許多休閒農莊，飼養許多可愛的小動物，是民眾假日休閒親近自然的好去處；沒想到2023年，有業者眼紅同業生意暢旺，竟使用無人機投放有毒飼料，造成3隻動物不幸死亡、十多隻動物中毒、甚至就連人類也出現輕微中毒的症狀；如今嫌犯遭提起公訴，受害的「星夢森林劇場」回應，感謝檢方伸張正義。

惡性競爭！位於宜蘭縣冬山鄉的「星夢森林劇場」，園內飼養許多小動物；沒想到2023年6月份，一名同樣經營動物休閒農場的王姓男子，竟使用無人機投放浸泡過劇毒農藥「托福松」的飼料到星夢園區，造成1隻侏儒山羊、1隻羊駝與1隻梅花鹿誤食死亡。

快新聞／惡劣！宜蘭1農場遭同業下毒「3動物暴斃」嫌遭起訴 受害園區回應了

作案空拍機。（圖／警方提供）

除了3隻動物死亡，另外還有十多隻動物也中毒，幸好事後均搶救回來；更糟的是，由於托福松具有揮發性，園內員工、遊客，也出現上吐下瀉、呼吸不順等輕微中毒現象。

宜蘭地檢署近日偵查終結，認定王嫌三度投毒、造成動物死亡，依違反《動保法》、《刑法》毀損罪嫌等提起公訴，建請法院從重量刑。

沉冤得雪！王嫌遭求處重刑 星夢：感謝伸張正義

星夢農場特助Alison今（28）天受訪時回應，一開始農場並沒有發現遭人下毒，直到後來動物突然無端猝死、口吐白沫，大家輪番守夜，才發現嫌犯竟利用凌晨無人時分，駕駛空拍機投放毒餌；感謝檢方終於對王嫌提起公訴，「全員大哭了一場」，終於有望替三隻受害動物討回公道！

快新聞／惡劣！宜蘭1農場遭同業下毒「3動物暴斃」嫌遭起訴 受害園區回應了

園區空拍。（圖／民視新聞）

