惡劣！少女遭親父、繼父聯合性侵 3惡狼潛逃仍落網

一名男子涉嫌與另外兩名親屬輪流性侵其長女。（示意圖／翻攝自pixabay）





家庭本應是避風港，但菲律賓卻傳出一起令人髮指的亂倫性侵案件。一名男子因涉嫌與另外兩名親屬輪流性侵其長女，遭到警方逮捕。這名父親在逃亡期間，試圖透過搭乘機動船從納沃塔斯魚港前往布拉幹省，但最終仍被菲律賓國家警察海上小組追捕歸案，將面臨強姦罪的指控。

根據《GMA News Online》報導，這名涉案男子因涉嫌參與輪姦當時未成年的長女，在萊特島（Leyte）面臨強姦罪的指控。

菲律賓國家警察海上小組（PNP Maritime Group）鎖定了這名嫌疑犯的行蹤。據菲國警海事集團 NCR 北站負責人丹迪·費裡奧爾少校透露，嫌犯當時是從納沃塔斯魚港租用了一艘機動船（banca），據稱正打算前往布拉幹省。最終，警方成功在嫌犯前往布拉幹省的途中將其逮捕歸案。

廣告 廣告

這起案件涉及的被告共有三名親屬。費裡奧爾少校證實，三名被告分別是受害者的繼父、嫌疑人的叔叔或兄弟，以及受害者的親生父親。在警方逮捕這名父親之前，受害者的繼父及同夥已經先前落網。這名父親是三名被告中，最後一個被警方追捕到案的嫌疑人。

根據我國衛生福利部的資料，民眾出門在外應保護自己的安全，性侵害不是性，而是暴力；只要「沒有」經過您的同意，以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術、藥物控制或其他違反您意願的方式發生性行為，都算是性侵害，就算是兩情相悅，但有一方未滿16歲，也是性侵害。

衛生福利部保護服務司曾宣導，如何減低性侵害發生的可能，包括在家中外出時留一盞燈；回家進門前，預先準備好鑰匙；避免出入偏僻的地點；改變固定的作息時間或方式，使人不易預知你的行為而加害於你；勿讓陌生人進入家中等等。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

桃園男電影館包廂對她「性侵得逞」 他1年後自首換到緩刑

親手拍下「遭性侵3分鐘」過程 少女遭2難民拖走...揭駭人畫面

新北整骨師稱「刺激內部神經」 性侵女客10次

