惡劣!桃園男毒駕上路拒檢逃逸 失控撞2人釀3死

社會中心／綜合報導

毒駕上路奪走兩條無辜生命！桃園市經國路昨（11）日晚上，一名30歲張姓男子，吸食安非他命後神智不清、危險駕駛，面對警方攔查，他竟然瘋狂加速逃逸，狂飆了3公里，沒想到就在敏盛醫院旁，車輛失控，高速撞死兩名無辜路人，撞擊猛烈到引擎都被甩飛出去，連肇事駕駛本人也慘死。

馬路上警笛聲大作，紅燈亮起，卻有一輛白色自小客車亡狂飆，好幾輛警車一路追逐，從警車視角來看更驚險，白車駕駛瘋狂蛇行、連續闖紅燈，下一秒，悲劇發生。砰的一聲，肇事車輛攔腰撞上紅綠燈，仔細看當時路邊還有兩名行人，來不及閃，無辜被撞，慘死輪下。撞擊力道有多大，看看他的車頭全毀、擋風玻璃碎裂，車輛引擎，甚至當場噴飛出車體外，路面流滿鮮血與車體碎片，場面怵目驚心。警方隨後在肇事駕駛車內，搜出2包安非他命與吸食器，驗尿也發現這名30歲的張姓駕駛，根本是剛吸完毒，就開車上路的毒蟲。

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毒蟲駕車撞死2路人自己也慘死！ 狂飆拒檢畫面曝

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事發在11號晚上8點多，警方巡邏看到張姓男子開車搖晃，一路跟到民生路要攔查，沒想到張姓男子拒檢，猛踩油門開到春日路上，再鑽進南通路小巷，隨後在經國路大幹道間，瘋狂逃竄並且迴轉，追了3公里，最後在敏盛醫院旁的路口處，失控衝撞。肇事張姓男子家屬vs.記者：「（不常回家或是有什麼特殊狀況嗎）不會（知道他有在施用毒品嗎）這部分我們不清楚（不常回家或是有什麼特殊狀況嗎）不會（知道他有在施用毒品嗎）這部分我們不清楚（有沒有想要和另外兩個被撞到的家屬講什麼)。」肇事的張姓駕駛，還有剛從敏盛醫院就診的60歲侯姓死者，以及來探病的65歲葉姓男子，3人死亡，檢方也到現場勘驗，並相驗3名死者遺體。

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桃園分局長王智民：「抽取尿液檢驗呈現安非他命的陽性反應，並且在現場也查獲安非他命，還有吸食器等相關的證物，未來將持續秉持向上溯源，向下刨根的原則，全力查緝毒品的來源。」毒駕悲劇一再上演，到底還要有多少家庭破碎，才能換來社會重視。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

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