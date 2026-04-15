惡劣！狠父疑失控停車場怒踹小孩 男童倒地還遭猛踩屁股「警方出手了」

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狠父疑失控停車場怒踹小孩，男童倒地還遭猛踩屁股。（示意圖，取自pixabay免費圖庫）

社群網站近期流傳出一段畫面，有名父親昨（14）日疑似在國父紀念館停車場對小朋友拳打腳踢，對此，信義分局三張犁派出所今天表示，已主動檢視相關影像並介入查處。

從畫面中可以看到一對父母帶著2名小孩，父親對其中一名出拳甚至還踹在地上，之後還踩男童屁股，事後母親才將男童扶起來，其惡劣的行徑也曝光。

對此，信義分局三張犁派出所今天說明，本案發生於4月14日15時50分許，地點為信義區國父紀念館停車場內，警方尚未接獲報案，但已主動檢視相關影像並介入查處。

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警方說，因案涉兒少保護情事，已掌握相關人員身分，將通知到案說明並依法辦理，另依規定通報市府相關單位依權責介入關懷輔導。警方呼籲，民眾如發現疑似不法情事，請即撥打110報案，共同維護社會安全。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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