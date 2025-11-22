惡劣！竹科男偷拍前女友性影像 分手後狂印「貼車窗」：沒頭不在意吧

社會中心／程正邦報導

女子遭前男友長期用裸照威脅，不堪其擾瀕臨崩潰。（示意圖／pixabay）

惡劣偷拍！同居期間暗中錄影成脅迫工具

中部發生一起離譜的私密影像遭濫用案件。一名竹科蕭姓工程師在與前女友交往並同居期間，多次未經女方同意，暗中以手機偷拍其裸露身體與性行為的影像。分手後他心有不甘，竟狂印前女友的裸照貼車窗，嘴賤說：「沒有頭，妳不介意吧。」遭前女友告上法院。

據法院判決書揭露，蕭男與前女友在2021年至2022年同居期間，蕭男便陸續偷偷紀錄了這些性影像。然而，當兩人關係惡化並走向分手後，這些原本應屬於個人極度隱私的數位檔案，竟成了蕭男對前女友施壓和恫嚇的惡意工具。

蕭姓工程師和前女友同居時，偷拍其裸照和性影像。（示意圖／翻攝自pexels）

傳訊恐嚇「鐵盒藏USB」 印出私密照狂貼擋風玻璃

蕭男對前女友的威脅手段可謂極其惡劣且陰險。關係惡化後，他持續利用這些影像對女方施壓，甚至傳送訊息恫嚇：「最近會有一個鐵盒，裡面有一個USB，裡面有私密照片，你注意一下」，讓前女友長期活在恐懼之中。

更令人髮指的是，蕭男不僅限於口頭與數位威脅，更將私密影像的擷圖列印成實體紙張。判決書指出，蕭男在2024年4月至10月間，三度將這些列印出來的性影像紙本，公然放置於前女友汽車的擋風玻璃上散布。

這種在公開場合散布私密影像的行為，不僅具高度侮辱性，更對女方造成巨大的精神傷害。蕭男甚至傳訊給前女友說：「沒有頭的照片妳應該也不會在意吧」，顯示其惡意利用影像，企圖摧毀女方心理防線，十分惡劣。

蕭姓工程師不甘被分手，散播前女友私密照，傳訊說：「沒有頭，妳應該不介意吧。」（示意圖／Pexels）

法院嚴審：非法蒐集、利用個資、散布竊錄影像數罪併罰

前女友因長期飽受這種精神折磨與恐懼，最終不堪其擾報警處理。警方獲報後，隨即持搜索票至蕭男住處，查扣了涉案的手機及相關性影像擷圖，證據確鑿。

法官在審理時考量，蕭男不僅非法偷拍女方私密影像，還在分手爭執中反覆以影像威脅、並在公開場合散布，對女子私密權益侵害甚鉅。法院最終依非法蒐集個人資料、非法利用個人資料、以及無故散布竊錄性影像等多項犯行，判處蕭男應執行有期徒刑1年，全案可易科罰金。

