惡劣！職場霸凌怒摔公文、罰深蹲 監察院一次彈劾衛福部5主管
記者楊士誼／台北報導
衛福部5位簡任主管，涉有嚴重職場不法侵害及職場霸凌行為，監察院今（16）日表示，通過監委葉大華、王麗珍所提彈劾案，涉案主管林春燕、王齡儀、王燕琴、祝健芳、劉玉娟5人彈劾均成立，並移送懲戒法院審理。監察院指出，相關人等涉有職權濫用嚴重侵害部屬之人格權、名譽權、健康權，且持續多年，不但惡化職場工作環境，有損機關聲譽、違失情節重大。
監察院指出，衛福部保護司前簡任視察林春燕、長照司前專委王齡儀、社工司簡任視察王燕琴、長照司司長祝健芳、健保署前組長劉玉娟等均為簡任主管，於任職期間基於與部屬權勢差距，於督導業務時，涉有濫用核稿職權以不合理退文方式刁難部屬，並因情緒管理不當，動輒貶抑人格、斥責或羞辱之言詞對所屬同仁咆哮或謾罵、對特定同仁排擠、孤立或差別待遇以樹立權威，或於下班或假日時間不斷交辦工作，並要求即時回應訊息。
監察院續指，此舉已逾越職務上正當合理範圍，令同仁承受無止境的額外工作壓力，導致部屬身心不堪負荷，遭受身體或精神上痛苦而就診身心科或接受心理諮商，甚至選擇降調及離開職場。以上各員涉有職權濫用嚴重侵害部屬之人格權、名譽權及健康權，有職場不法侵害行為且持續多年，不但惡化職場工作環境，更有損機關聲譽，違失情節重大。監察院於114年12月2日審查通過監察委員葉大華、王麗珍提案，全案移送懲戒法院審理。
彈劾案文指出，衛福部掌理全國衛生及福利業務，擔負維護民眾衛生福利、健康照護及社會福利服務等之重責大任，卻發生霸凌且存在多年，令人震驚及遺憾。經查以下各員核有職場不法侵害並涉及職場霸凌之嚴重違失，有予以懲戒之必要，分述如下：
一、 被彈劾人林春燕
林春燕於核閱同仁簽辦之公文時，多次無具體理由而有不合理退文、摔文之行為，並經常情緒失控，公然且持續性，以嚴重貶損人格之言語，對同仁為大聲咆哮、怒斥及羞辱；並自詡對兒少保護業務之使命感及專業堅持，拒絕調整督導業務科，並針對該科特定同仁排擠、孤立，令同仁非自願對其道歉等，已造成部屬心理壓力與挫折，有同仁因此就診身心科或接受諮商。林春燕職場霸凌之行為已持續多年，致有同仁因此離職。又其身兼衛福部員工協助方案計畫關懷小組之關懷員，實有愧於上級長官及同仁所託。其行為屬嚴重之職場不法侵害及職場霸凌，違失情節重大。
二、 被彈劾人王齡儀
王齡儀於指導同仁互動過程中，缺乏耐心且情緒管控不佳，於核閱部屬公文時，多次無理由不合理之退文，並公然且持續性地對其所監督之多數同仁，為大聲咆哮、斥罵、羞辱或貶損人格之言語，並將延宕公文處理時效，歸咎檢討同仁；復以過於嚴格標準即「一定要產出案件」之要求，經常以部屬未事先報准、加班時間長與完成業務量不相符而否准申請加班，致使部屬感到受挫，影響加班意願，乃至放棄申請加班等情，逾越監督管理之合理性與必要性，已造成部屬產生心理壓力與挫折，產生身體或精神上痛苦，甚至選擇降調或離職，實屬嚴重之職場不法侵害及職場霸凌，違失情節重大。
三、 被彈劾人王燕琴
王燕琴以「衛福部公文要求一定品質」為由，不當濫用核稿職權，多次對所督導部屬之公文內容、工作表現，以「寫得很爛」、「混」等不當責備、怒罵，且態度急切嚴厲，造成同仁身心壓力與被羞辱之感受，顯超過合理可容許之程度，造成公務職場氛圍緊張，使部屬心生懼怕並身處不友善職場環境，實屬對於部屬職場不法侵害之職場霸凌，違失情節重大。
四、 被彈劾人祝健芳
祝健芳自109年起即知悉王齡儀情緒管控不佳、言語讓同仁身心受創，卻未能有效制止，放任王的不當行為，監督不周屬實；且祝健芳基於權力地位要求同仁在健康操休憩時間，共同深蹲、短講，損及部屬休憩權益，屬對部屬之不法侵害；並於事發後期望同仁被調查時「支持司長」，企圖影響調查，以及對特定同仁核稿刁難，不合理退文，且刁難同仁商調，並將其被訴職場霸凌歸咎於某位同仁挾怨報復，均使部屬身處不友善職場工作環境，職場霸凌違失情節重大。
五、 被彈劾人劉玉娟
劉玉娟任職於健保署台北業務組組長期間，以長期貶抑、高壓權控之方式，致部屬感受壓力。於核閱公文時不合理狂退公文，並經常情緒失控，公然且持續對同仁為大聲怒斥，確有錄音檔顯示其與同仁溝通業務時，談話內容有「斷頭台、自殺、他殺」等，造成同仁身心壓力及不舒服的感受屬實；並有「營造敵意、分化職場環境，孤立排擠或拉攏部屬，並予以差別待遇，以樹立權威」及「基於權力優勢地位，要求同仁於假日時間須即時回應LINE訊息，導致無止境加班」，屬權力濫用，有嚴重不法侵害之職場霸凌行為，致有同仁身心嚴重受創、就診身心科、選擇降調或離職或退休，行為顯已逾監督管理之合理性與必要性，部屬與其共事壓力至鉅，實屬對於部屬之職場不法侵害。
監察院指出，被彈劾人分別為襄助單位主管或單位主管，對部屬有不對等權勢差距，有不法侵害並涉及職場霸凌，致部屬受有身體及精神上痛苦，紛紛求去或就診，侵害部屬人格權、名譽權及健康權，更有損機關聲譽，已違反公務員服務法等相關法令，嚴重違失明確，爰提案彈劾，並移送懲戒法院審理。
監委范巽綠認為彈劾不成立，理由略以：一、衛福部已作懲處。二、經了解該等人員實際工作壓力後，在身心及情緒管理上，未有上級關懷、人力不足、業務大增之情況長期存在，似不宜再彈劾。
