惡劣！酒駕推行50公尺肇逃 淡水清潔隊員元旦加班被撞死

新北市淡水區今（1）日清晨發生一起死亡車禍！一名57歲毛姓機車騎士上班途中，停等紅燈時遭後方自小客車高速追撞，當場失去生命跡象，送醫後宣告不治。肇事駕駛相當可惡，撞到人並未停車查看，反而推行機車近50公尺後，加速逃逸。警方調閱監視器，循車牌找到肇事車輛，女車主稱是兒子開的，今下午2時許逮捕肇事駕駛歸案，因他拒絕酒測，經抽血檢驗，換算成吹氣為0.29MG/L，全案依公共危險、過失致死及肇事逃逸移送士林地檢署偵辦。





警方調查，事故發生在今日清晨5時37分左右，毛男騎乘機車自淡水準備前往台北市中山區上班，行經淡水區中正路紅毛城前路口停等紅燈時，突遭後方一輛白色自小客車高速追撞。強大撞擊力道讓毛男被撞飛，重摔在引擎蓋上，隨即重摔落地，頭部重創，當場失去呼吸心跳。



據指出，毛男為台北市清潔隊的隊員。當時肇事駕駛未下車查看，反而推撞倒地機車約50公尺，加速逃離現場。警消到場時，僅見機車嚴重破碎，零件散落一地，救護人員立即將毛男送醫搶救，仍於6時左右宣告不治。



淡水分局調閱監視器畫面追查，在新民街一處社區停車場查獲肇事車輛，不過，現場沒看到駕駛。



警方策動親友，24歲嚴姓男子親友勸說下到分局投案；警方將嚴男帶去醫院抽血酒測，證實嚴嫌酒駕，至於詳細案情、事發經過仍有待釐清。





