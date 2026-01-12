惡劣！高雄男酒駕逆向還拒檢逃逸 勇警「浴血破窗」畫面曝

記者洪正達／高雄報導

警方喝令下車但許男不從，最後只能破窗強制逮捕。（圖／翻攝畫面）

高雄前金區12日晚間發生一起拒檢逃逸，現年49歲的許姓男子酒後駕車後行經文武街時，因逆向行駛被巡邏中的警方發現，上前準備盤查時加足油門逃逸，最後警方一路追捕到苓雅區自強路與永昌街口時將該車攔下，但許男仍拒絕下車，警方於是破窗將他拉下車逮捕。

新興分局表示，前金分駐所員警於12日晚間8點巡邏時，在文武街發現自小客車逆向行駛，員警準備上前攔查，但該車卻拒檢逃逸，員警於是展開追捕，最後在苓雅區自強三路、永昌街口將該車攔停，但駕駛拒不下車，員警只能強制破窗將許男（49歲）逮捕，隨後測得許男酒測值已超標，隨即依涉公共危險、妨害公務等罪嫌移送偵辦，其中員警執勤破窗遭碎玻璃割傷，經就醫後左手掌縫兩針並無大礙。

許男訊後依涉犯公共危險、妨害公務等罪嫌送辦。（圖／翻攝畫面）

行政處罰部分，警方將依逆向、酒駕吊銷無照、拒檢逃逸等，最高可處罰73,800元罰鍰；警方也強調，後續將針對酒駕等惡性重大違規，加強取締，並再次呼籲，酒駕後駕車是為人所唾棄的違法行為，民眾切勿貪圖一時方便，酒駕後駕車，警方將會強力執法與宣導防治，以維護用路人安全

