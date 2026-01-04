惡名昭彰！馬杜洛被暫關紐約大都會拘留中心

▲委內瑞拉總統馬杜洛預計將被關押在紐約布魯克林的大都會拘留中心。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美軍3日對委內瑞拉發動突襲軍事行動，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及夫人佛羅雷斯（Cilia Flores），將兩人帶上軍艦押送至美國。美國媒體指出，馬杜洛最快將於5日在美國法院出庭接受審訊，而他預計被押送的地點也曝光，預計將被關至布魯克林都會拘留中心，這一拘留中心曾扣押過許多知名罪犯，委內瑞拉黑幫也被暫關在此地。

馬杜洛將被關押在布魯克林大都會拘留中心

根據福斯新聞報導，馬杜洛將關押在布魯克林大都會拘留中心(MDC)，這座拘留中心曾關押過曾涉及性交易以及暴力脅迫的55歲嘻哈音樂大亨「吹牛老爹」尚恩庫姆斯（Sean "Diddy" Combs）、愛潑斯坦性侵案共犯麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）、加密貨幣詐欺犯班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）等知名待審被告。

馬杜洛也將與曼吉恩（Luigi Mangione）同時關押在布魯克林MDC，後者因涉嫌暗殺聯合健康集團（UnitedHealthcare）執行長湯普森（Brian Thompson）正等待審判。

馬杜洛預計將有特殊關押房

聯邦監獄管理局前助理局長加勒特（Judi Garrett）告訴福斯新聞，她預計馬杜洛抵達布魯克林MDC 後，會先被安置在特殊房間。隨後會移往曾關押過其他高知名度人士的特別空間內，布魯克林 MDC 在處理「高知名度被告」方面擁有豐富的經驗。

另一美媒CBS指出，紐約市聯邦監獄曾關押過不少惡名昭彰的囚犯，但沒有人像馬杜洛這樣特殊，因他在一天前還坐在總統府。

專家告訴CBS，馬杜洛的身份意味著他很可能被與布魯克林大都會拘留中心的一般囚犯隔離保護，但這也可能導致他在聘請私人律師時面臨困難。

曾為大毒梟「矮子」古茲曼（Joaquín "El Chapo" Guzmán）及愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）辯護的律師費尼奇（Marc Fernich）表示，馬杜洛為了自身安全，可能需要接受隔離。

費尼奇說，「如果馬杜洛被 24 小時全天候單獨監禁，那將是為了保護他本人或防止他自殺。」他補充道，這所布魯克林拘留所目前關押了許多委內瑞拉最惡名昭彰的跨國幫派成員。他也指出，「MDC 裡有大量的『阿拉瓜火車』（Tren de Aragua）幫派成員，這可能會影響他在那裡的關押條件，包括被安置的地點與方式」。

承辦國際毒品販運案件的律師薩維拉（Jonathan Savella）則指出，馬杜洛在組建法律團隊時可能會遇到阻礙。他研判，「支付律師費的過程可能不會太順利，在問題解決之前，沒有合適的律師會介入。」他補充，至少在初期，馬杜洛可能必須依賴法院指定的公設辯護人。

薩維拉推測，那些與委內瑞拉有業務往來、或希望在那裡發展的大型律師事務所，會因為利益衝突而不敢接手此案。

大都會拘留中心惡名昭彰

根據CNN報導，大都會拘留中心被形容為令人作嘔且駭人聽聞的地方，以其骯髒的環境、長期人手不足、囚犯暴力和停電而聞名。

曾涉及性交易以及暴力脅迫「吹牛老爹」庫姆斯（Sean "Diddy" Combs）也被關在此，他的辯護律師阿格尼菲洛（Marc Agnifilo）在2024年告訴法官，如果他的當事人被關押在那裡，將很難為審判做好準備。「對囚犯來說，那是一個非常艱難的地方，」

CNN指出，這座拘留所暴力事件持續存在。 2024年6月，一名囚犯被刺身亡；一個月後，另一名囚犯在鬥毆中喪生。而在2019年的一場停電事故導致監獄囚犯在嚴寒中度過了近乎完全的黑暗一周。該事件引發了司法部的調查



