惡團討債施虐「屁股夾仙女棒」當螢火蟲！這下慘了

暴力討債集團秀下線！只因懷疑被害人侵占2000元，竟逼簽300萬元本票，過程中，逼被害人舔沾糞的衛生紙，甚至在被害人的屁股插上仙女棒，點燃變成螢火蟲施虐。台中地院審理，依照強制、恐嚇等罪，主導的劉姓男子判處9年6個月有期徒刑，其餘共犯1年2月至4年6月。全案可上訴。

判決書顯示，被害人雖極力否認侵占2000元，仍被劉姓男子盯上，找人輪流以西瓜刀、電擊棒、球棒等物對被害人施虐及恐嚇，且眾人輪流持仙女棒，強迫被害人以臀部夾住仙女棒，之後點燃仙女棒，讓被害人像一隻螢火蟲般發光。

更可惡的是，填裝馬桶水逼迫被害人喝掉，逼迫被害人舔乾淨菸灰缸，甚至逼迫被害人將沾有糞便的衛生紙吃掉。被害人因見對方人多勢眾，心生畏懼不敢反抗，依指示將馬桶水喝掉、將菸灰缸舔乾淨、吃掉沾有糞便的衛生紙。

判決書揭露，整起案件是被害人遭懷疑侵占2000元，劉男得知後決定協助友人討債，並召集多人將人押回台中市熱河路住處，被害人否認侵占款項，仍被強迫簽下300萬元本票。

被害人嚇到不敢報警，遭虐事件直到劉男所屬集團的一名少年涉及偷竊被逮捕，警方從手機發現凌虐影片，全案才曝光。法官審理認定劉男等人犯罪明確，劉男判刑9年6月，其餘共犯1年2月至4年6月。全案可上訴。

