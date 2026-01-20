惡地穿越 小農市集充滿在地味

惡地「穿」越小農共生市集將於週六下午在龍崎區牛埔里清水寺登場。 （記者黃文記攝）

記者黃文記∕龍崎報導

台南社大與龍崎區龍興社區發展協會及多個在地社團將於二十四日下午在龍崎區牛埔里清水寺，舉辦一場惡地「穿」越小農共生市集，結合在地農產、創意料理、文化工藝與生態教育，期望喚起大眾對惡地生態保育及地方歷史記憶的關注，並實踐友善環境、支持小農的生活方式。

台南社大表示，清水寺為當地大廟，也是社區活動據點，特別以自然材料為特點，利用在地竹子做成市集攤位的構造，凸顯示集的在地性。另以保育類野生動物「穿山甲」為核心意象，結合在地小農市集、在地表演與地方歷史老照片，帶領民眾走進西南泥岩惡地的人文與生態現場。以穿山甲在惡地地景中穿行的身影，象徵土地的堅韌、物種的求生與社區之間的緊密連結。

市集攤位除了台南社大以及南關社大協助活動進行外，以在地龍興社區發展協會、台南市地質公園協會，還有與西南泥岩惡地息息相關的惡地農夫工作室、馬頭山自然人文協會、左鎮公舘社區發展協會等單位共同擺攤。當日也有在地有名的鹹飯以及土雞湯試吃活動，讓大家除了欣賞表演逛市集外，也能品嘗到在地的風味美食！

另外，還有龍崎區公所、龍崎區農會、台南市動保處、林業保育署嘉義分署、國立成功大學惡地協作ＵＳＲ以及國立屏東科技大學食蟻研究室等公部門與學術單位共襄盛舉，推動在地社區、生態保育並行發展的倡議活動。

除了市集外，當天開場活動亦有特色手作竹炮開場，並邀請清水寺主委陳泰祥做清水寺介紹以及在地舞團「黑白舞舞蹈團」、歐姆樂團、台南社大熱音社等精彩表演，讓民眾一邊逛市集、一邊欣賞音樂與舞蹈，感受廟宇以及社區活動的多元可能。