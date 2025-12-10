惡夢變萌物？網用AI生成《艾爾登法環》「噴火戰車」玩具廣告，玩家跪求實體化

在 FromSoftware 旗下的《艾爾登法環》中，外型巨大且充滿威脅性的「噴火戰車」，一直是許多褪色者難以忘懷的惡夢，多數人看到都會選擇直接繞路逃走。而最近一名網友利用 OpenAI 的 Sora 2 影片生成式 AI 技術，製作了一部「噴火戰車」的假玩具廣告，意外讓這可怕的敵人變成了讓小孩愛不釋手的商品，許多玩家都敲碗要真的。

噴火戰車變成遙控玩具，感覺好像不錯？（圖源：Elden Ring Wiki）

AI 影片中，「噴火戰車」被縮小成精緻的模型玩具，能在地板上靈活移動，極高的完成度讓原 PO 也驚呼「品質高到嚇人」，並直接向官方喊話：「真希望 From Software 能賣這玩具」。而這段 AI 生成的影片也在社群上迅速獲得討論，不少玩家被影片中「意外可愛」的戰車造型萌翻，紛紛留言表示「真的好想要」、「今年的聖誕禮物就決定是這個了」。

更有網友發揮創意，建議既然會水蒸氣，不如乾脆做成加濕器，既實用又還原遊戲設定；也有人打趣的認真討論起安全性，認為如果要給小孩玩，原本的尖刺可能得削成像是「豆芽菜頭」一樣圓才行。雖然只是一支由粉絲利用 AI 生成的虛構廣告，但影片中對於細節的描述，戲;是戰車的移動方式，到整體外觀的還原都相當到位，讓部分網友對於 AI 在沒有輸入過多資訊的情況下就能達到如此還原度感到不可思議與恐懼。