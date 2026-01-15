惡夫將妻關廁所海扁3小時 友人到場助陣冷血喊「要打到會怕才行」 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

台北市一名梁姓男子，去年間因為經濟問題與妻子發生口角，結果他一怒之下，竟把妻子關在廁所3小時，並徒手及用衣架狠扁妻子，還致電吳姓友人到家中「幫忙」，同時恐嚇妻子「要打到妳會怕。」直到梁妻未成年的女兒偷偷傳訊給外婆求救報警後，女兒才趁機把母親從廁所救出來。全案經士林法院審理後，依私行拘禁罪判決梁男有期徒刑10個月、吳男則是8個月，皆不得易科罰金。

檢警調查，梁男在去年間因為經濟問題與妻子口角，他老羞成怒，竟將妻子關進住處廁所，然後徒手及用衣架毆打妻子，妻子一度嘗試逃離離廁所，梁男卻強勢將她推回去，最後還把廁所燈關閉，將她反鎖。

梁男當時還打電話叫吳姓友人到家裡「幫忙」，結果吳男就在廁所門外辱罵梁妻，還火上澆油的跟梁男說「她就是該打，要打到會怕才行。」期間梁妻一度脫困逃進房間欲求救，結果又被梁男壓在床上繼續毆打，然後再拖回廁所，梁妻多次向吳男求救未果，吳男甚至冷血的阻止女兒靠近梁妻。

所幸女兒偷偷傳訊向外婆求救報警，警方到場時，梁男與吳男竟對警方撒謊表示「她不在家、外出了。」當時女兒趁機衝進廁所把母親救出來，警方發現梁妻包括右眼瘀青、雙頰、脖子、鎖骨、背部、臀部、四肢等皆有傷勢，驚覺不單純，於是將梁男與吳男移送偵辦。

士林地院法官審理時，採信吳男當天傳給梁妻母親的簡訊，「妳女兒快要被打死了。」吳男對此辯稱自己當時酒醉、用語音輸入才會打出那些話，但法院認為文字內容通順無誤，且梁男證稱吳男當天神智清楚，認定他的說詞不足採信。

而梁男則是坦承有將妻子關在廁所並施暴，但否認吳男是共犯，吳男也否認犯行，辯稱他當時只是坐在客廳，未妨害梁妻自由；不過法官未採信2人說法，認定吳男以言語鼓動施暴，又在警方到場時協助隱瞞梁妻行蹤，已構成共同正犯。

合議庭指出，梁男身為丈夫，未以理性方式處理家庭紛爭，反以暴力剝奪妻子行動自由；吳男身為友人，本應勸阻卻反而助長施暴，2人行為均屬重大不當，因此依私行拘禁罪判處梁男有期徒刑10個月、吳男8個月，皆不得易科罰金。

