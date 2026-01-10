惡夫「床頭刻『表子』、衣櫃撒尿」虐妻10年…連幼女都不放過

社會中心／嘉義報導

人妻淚揭婚後遭丈夫污辱、虐待。（示意圖，非當事者／PIXABAY）

嘉義一名男子遭妻指控，婚後長期流連風月場所，每日僅返家20分鐘洗澡便離去，甚至在床頭刻「表子」辱妻、朝衣櫃撒尿、颱風夜斷電逼妻小離家等瘋狂行徑。更令法院重視的是，男子涉嫌對國小的次女有嚴重逾越性別分際的不當接觸。嘉義地院審理後，認定雙方婚姻破綻無法回復，判准離婚，2女親權歸母，男子須賠償10萬元並按月支付每名子女1萬2千元扶養費。

判決書指出，夫妻倆於2014年結婚，育有2名未成年女兒。妻子指控，丈夫婚後情緒控管不佳，常因瑣事吼叫、毆打，並破壞家中物品。自2024年起，男子每日僅返家吃飯、洗澡約20分鐘後隨即離家，長期將家庭責任丟給妻子。此外，男子不僅在家中頻繁抽菸影響子女健康，更習慣以「偷客兄」、「X子」等言語羞辱妻子，甚至持利器在妻子床頭櫃刻下「表子」2字，精神虐待意圖明顯。

妻子淚訴，2021年間，丈夫情緒失控，竟朝自己和女兒的衣櫃及衣物撒尿，導致房內惡臭難聞，根本無法居住；之後，進一步控訴，2024年8月，丈夫因不滿被質問是否有外遇，情緒失控將她從樓梯扯下，並徒手毆打頭部導致腦震盪，期間不斷怒吼「讓妳沒命可住」、「給妳X給妳埋一埋」。同年10月強烈颱風康芮襲台時，對方竟故意切斷家中電源後離去，致使妻女無法正常生活，妻子為了保護孩子，只能冒雨搬離原住處租屋避難。

惡父連女兒都不放過，對就讀國小女兒伸魔爪。（示意圖，非當事者／shutterstock）

更令人髮指的是，就讀國小的次女曾向學校輔導老師透露，父親會以各種藉口，藉機用腿腳摩擦其私處，造成心理極度不舒服。嘉義縣社會局接獲通報後介入調查，認定男子疑有長期對次女進行性騷擾行為。對此，該男在庭訊時雖否認對女兒有不當行為，並辯稱是妻子阻撓他與子女見面，且強調自己經濟能力未如妻子所述優渥，僅願支付部分扶養費。

嘉義地院法官審酌相關事證，依據保護令內容、家事調查官與社工訪視報告，認定男子長期對妻實施家暴，且對次女有高度疑似性別界線不當行為，導致女兒身心受創，嚴重違背婚姻忠誠與親職責任。

法官最終判准兩人離婚，將2名女兒的權利義務行使及負擔全數判給母親。考量次女心理陰影及安全，法官裁定男子暫時禁止探視次女；長女探視權則尊重其個人意願。此外，男子須賠償前妻10萬元非財產損失，並按月支付2名女兒各1萬2千元扶養費，直至成年為止。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

