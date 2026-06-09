惡女逼17歲妹「全裸」再推下大橋溺斃！殺機竟只因「這物」

國際中心／綜合報導



日本北海道旭川市2024年發生一起震驚社會的驚悚命案，一名年僅17歲的女高中生村山月，遭到當時21歲的惡女內田梨瑚殘忍霸凌。據了解，這起悲劇的起因竟然只是因為「一張照片」，內田梨瑚便號召友人將村山月強行綁架，不僅逼迫其全裸、拍攝羞辱影片，甚至冷血地將她從旭川市的「神居大橋」上推落致死。日本旭川地方法院於昨（8）日舉行結案陳詞與量刑聽證會，檢方痛批內田梨瑚手段殘忍且毫無人性，當庭建請法官從重量處27年有期徒刑，全案預計將於本月22日正式宣判。

「一張照片」引殺機！惡女逼全裸推落大橋溺斃

根據日媒報導，這起慘劇的導火線，僅是因為內田梨瑚不滿村山月未經其許可，便在社群媒體上使用了她的照片，因而惱羞成怒展開報復。2024年4月18日晚間至19日凌晨，內田梨瑚駕車在一處公路休息站將村山月強行擄走並囚禁。隨後，內田梨瑚不僅強行扒光村山月的衣服對其進行猥褻，更將赤裸的村山月強逼坐在旭川市著名景點「神居大橋」的欄杆上。當時內田梨瑚一邊用手機錄下羞辱影片，一邊對著瑟瑟發抖的村山月冷血狠嗆「掉下去」、「去死吧」，隨後便狠心將她推入深不見底的石狩川，導致村山月當場溺斃身亡。

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惡女辯「沒殺人」 父痛哭求重刑：女兒是世上無可替代的珍寶

在昨日的法庭上，檢方尋求判處內田梨瑚27年監禁，痛斥她無情踐踏村山月的生前尊嚴，將一個年輕生命逼向身心崩潰的絕望邊緣，其犯罪行為極其殘暴惡毒。不過，面對檢方的鐵證如山，內田梨瑚雖然承認了非法拘禁罪，卻仍極力狡辯，堅稱殺人與猥褻致死的罪名並不適用於自己。而內田梨瑚在先前的庭審中更厚顏宣稱：「我絕對沒有殺人的企圖，我當時根本沒有把她推下橋。」試圖將教唆跳橋的責任推得一乾二淨，毫無悔意的態度令外界大為憤慨。這場令人鼻酸的審判，也讓受害者家屬在法庭上崩潰。在結案陳詞之前，村山月母親的委任律師當庭宣讀了一份聲明，字字血淚地寫道：「我真誠地希望法官能判處兇手最嚴厲的重刑。」與此同時，村山月的父親也在法庭上忍不住哽咽，對著法官痛心懇求：「我的女兒是世上無可替代的珍寶。請法官大人，我求求您，一定要判處我女兒在天之靈所希望的刑罰。」。





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原文出處：狠嗆去死吧！惡女逼17歲妹「全裸」再猛推下大橋溺斃 殺機竟只因「這物」

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