惡婆婆逼懷孕38週媳婦「打掃整棟樓梯」 先生態度網友全看傻：真的很不疼妳

惡婆婆逼懷孕38週媳婦「打掃整棟樓梯」，引起網友砲轟。示意圖／Freepik

一名即將臨盆的孕婦近日在社群上發文抱怨，表示婆婆無視她挺著大肚子，竟要求她打掃整棟樓的樓梯，而先生更宛如「豬隊友」，見狀完全沒有替自己說話，讓她相當無奈。貼文曝光後掀起熱議，許多人痛批「老公真的很笨」，也有人直言，懷孕期間還被如此對待，「趕趕快離婚吧」。

一名媽媽在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，在懷孕38週時，卻被婆婆要求打掃整家的樓梯，讓她相當傻眼。她表示，自認為懷孕沒有嬌貴到不能做家事，不過當下已經快臨盆，且肚子也明顯隆起，加上家中的樓梯又小又窄，若不慎跌倒恐整個人往後翻，後果不堪設想。

原PO也說，該段話並非婆婆直接告知，是由先生原封不動轉述，而先生竟完全沒有替自己講話，也沒有意願幫忙自己，感到相當失望。

該篇貼文瞬間引起網友熱議，紛紛表示「你老公真的蠻白目的⋯而且為什麼不是他去掃」、「老公沒手不會自己去掃嗎？還轉述什麼」、「很笨的老公」、「怎麼會選這種自私自利的人結婚，可以考慮去父留子了」、「就算沒故意但讓人會過多聯想」、「掃平地還好，樓梯真的不可以」、「直接拒絕就好了，為什麼不要拒絕要委曲求全」。

也有人分享過往經驗，表示懷第一胎時，到後期只要走一下就會有肚子下墜的不適感，根本不可能做家事，現在到了第二胎中期，也是動不動就肚子硬、宮縮，「感覺妳老公很不疼妳，女人最好不要事情全包辦，偶爾嬌弱一點，不然以後真的不舒服人家還會覺得以前為什麼可以」。



