惡媳婦嫌90歲婆婆碎唸竟家暴 法院核准保護令

法官允准，要求惡媳婦不得對婆婆騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東一名惡媳婦嫌90歲的婆婆碎碎唸，還嫌她做的飯不好吃，在婆婆提醒衣服沒曬時引起不滿，竟出手打婆婆並將其推倒，家人看不過去陪同驗傷後向屏東地方法院聲請暫時保護令，法官允准，要求惡媳婦不得對婆婆騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為。

90歲的婆婆與惡媳婦住在一起，因為最近婆婆覺得惡媳婦煮的飯太辣，而倒掉惡媳婦的飯；今年(114年)9月間，因婆婆誤操作洗衣機，竟被惡媳婦以手指著被害人額頭，且不斷罵婆婆；10月，在住所時，因婆婆提醒惡媳婦衣服還沒有曬，惡媳婦竟大聲罵婆婆，還以手搥婆婆左肩、推倒婆婆，造成左肩腫疼、右手瘀青，發生家庭暴力事件。

廣告

家人發現後，帶著90歲的婆婆到醫院驗傷，並且向屏東地方法院聲請暫時保護令被害人陳述書及醫院的驗傷單，證明婆婆遭到惡媳婦家暴，法官核准暫時保護令，令惡媳婦不得再對婆婆騷擾、控制及動手。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

