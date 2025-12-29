惡少割頸之後 4/《少事法》保護傘大開 少年真的能知錯？

改編自5件真實案件，由韓國影后金惠秀主演的韓劇《少年法庭》，描述對少年犯罪厭惡至極的女法官，在南韓「少年法」的保障下，無法嚴懲14歲以下犯重罪的少年的劇情，這在新北國中生割頸案發生後，當楊爸爸面對媒體鏡頭，沉痛的說出「少事法是惡法」時，真實上演。

韓劇《少年法庭》描述女法官對少年犯厭惡至極。（ 圖片／翻攝《少年法庭》官方Netflix網站）

這次擔任楊爸爸、楊媽媽的委任律師張繼文，直接點出核心問題，「他們到最後，好像不知道自己做了什麼很嚴重的事情，好像是我們這些大人很期待他們能夠得到教訓，他們是不是得到了足夠的教訓，這也是我們希望法官可以思考，從重量刑的理由。」

廣告 廣告

張律師接著說，「這個案件，大人們都很認真，檢察官也很認真，一直跟我們開會，開完庭會也是一直跟我們討論事情，三個法官也當然都很專業，辯護人跟辯護人之間也針對犯罪學，少年事件法的目的一直討論，可是兩個少年犯，在法庭上面就好像矇在那邊，一直到後面法官引導，跟楊爸楊媽道歉的時候，他們好像一直還不是搞得很清楚，他們到底做了什麼事情。」

根據刑事局統計，114 年1月至8月，警方查獲青少年嫌疑犯共有4萬4527人，其中未成年12至17歲嫌疑犯有1萬556人，占總嫌疑犯3.65%，其中又以詐欺犯案人數最多，2,943人，占27.88%，第二是竊盜案，有1,503人，占14.24%，第三則是一般傷害案，有1,180人，占11.18%。顯見「傷害案」的犯罪型態，名列未成年犯罪前三名。

一般傷害案件類別，在未成年犯案型態中，名列第三。（圖／翻攝刑事局網站）

張繼文直言，「雖然法官有討論到少年犯的感化教育，基本上就是繼續在矯正機構接受教育，因為他們的學習力很差，但是萬一假釋出來之後，他們是直接回歸社會」，張律師憂心「他們也許達到假釋的門檻了，可是他們是不是已經做好回歸社會的準備了？難道沒有一個中間，可以讓他們學習更社會化的一個環境嗎？這個是我們很擔心的點。」

因為沒有任何「緩衝期」，同時在審理期間，郭姓少年疑似有情緒控管問題，張繼文說「郭姓少年是在血氣方剛時犯下的罪，假釋出來，也還是血氣方剛的年紀」。他說「這麼短的時間，他是不是真的有悔改，控制自己的情緒，或者是真的有足夠長的時間，讓他們知道自己，到底曾經犯下過什麼錯，將來不要再犯？」張繼文律師也說，「我們認為還是（判的）太輕。」

另外也有法界人士指出，「少年是要保護的沒有問題，但是有一些少年他的惡性很重大，他可能不只是在成長中的偏差而已，是一種本質上的惡性。土城國中割頸案的惡性和殘忍度，都太高了。」

因此他建議少事法應該要修法，必須要區分是成長中的偏差行為，還是本質上的惡性，或是成長過程中，造成的惡性，要有不同的規定。他說「其實從素行就可以判斷出來。」

楊爸爸在聽到二審判決後，痛訴台灣司法已死。（圖／翻攝畫面）

根據了解，郭姓少年和林姓女同學，因為砸雞蛋、逼下跪錄影上傳網路等校園霸凌事件，而轉學被視為高關懷對象，且2人也常在宮廟活動，與地方角頭有接觸。郭男不只經常帶刀上學，案發當天更穿著牛仔褲並非制服；林女也有抽菸、曠課40幾節達到中輟情形。

幾乎可以說是「前科累累的素行」，法官有看見嗎？也難怪這名法界人士要說，「少事法的對少年的保護，真的很到位，但是用在這種惡性重大的少年身上，我覺得對被害人家屬，真的是很殘酷的事情。」

延伸閱讀

【後來呢】殉職所長遺孀仍深陷悲痛 攜家人重遊舊地思念亡夫

【後來呢】「喪屍菸彈」成毒駕奪命凶手 因「這載具」推波助瀾

【後來呢】女毒蟲害所長殉職逾1年盼和解 家屬怒：仍等不到道歉